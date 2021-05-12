Средиземноморская диета защитит от маразма

Содержащая большое количество морепродуктов, овощей, фруктов и оливкового масла диета может помочь защититься от болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли немецкие ученые.На основе сканов мозга свыше 500 пожилых людей исследователи из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Бонне предположили, что средиземноморская диета дает определенную защиту от болезни Альцгеймера. Это наиболее часто встречающаяся разновидность старческого слабоумия. Болезнь Альцгеймера неизлечима, у врачей нет никаких средств остановить этот недуг или хотя бы замедлить его прогрессирование. Все имеющиеся лекарства направлены лишь на смягчение симптомов вроде повышенной тревожности, а также депрессий. Вот почему так важно узнать причины развития этой болезни и способы защиты от неё, тем более, что количество пациентов с болезнью Альцгеймера в мире постоянно растет из-за увеличения средней продолжительности жизни.И вот сканы нескольких сотен пожилых людей показали, что те из них, кто придерживался средиземноморской диеты, реже сталкивались с сокращением размера мозга. У них также реже отмечался повышенный уровень опасных бета-амилоидных и тау белков, которые обнаруживают в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Результаты этого исследования опубликованы в медицинском журнале Neurology. Они показывают, что данная разновидность питания способна предотвратить снижение когнитивных функций.Средиземноморская диета полезна для людей любого возраста, но особую ценность она представляет именно для пожилых, у кого риск столкнуться с болезнью Альцгеймера особенно высок. Это заболевание помимо страданий для самой жертвы приносит огромные проблемы и испытания для тех, кто за ней ухаживает. На поздних стадиях болезни Альцгеймера родственники не могут оставить пациента одного ни на минуту, он нуждается в постоянном круглосуточном уходе, что очень энергозатратно. Практика показывает, что ухаживающие за пациентами с болезнью Альцгеймера люди в десятки раз чаще страдают от депрессий и суицидальных мыслей.