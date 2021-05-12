Семь продуктов, помогающих снизить уровень холестерина

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Важно следить за его уровнем.Здоровье сердца и сосудов во многом зависит от питания. Исследования показывают, что есть продукты, которые помогают снизить уровень холестерина, а значит предотвратить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Сердечные заболевания, к сожалению, являются основной причиной смерти в мире. Ученые назвали продукты, которые могут снизить уровень холестерина, особенно «плохого» ЛПНП, и тем самым уменьшить риск сердечных заболеваний.1. БобовыеБобовые, такие как фасоль, горох и чечевица, содержат много клетчатки, минералов и белка. Замена в рационе некоторых очищенных зерен и обработанного мяса бобовыми может помочь снизить уровень «плохого» ЛПНП и уберечь от сердечных заболеваний.2. АвокадоАвокадо — богатый источник мононенасыщенных жиров и клетчатки — двух полезных для сердца веществ, которые помогают снизить «плохой» ЛПНП и повысить «хороший» холестерин ЛПВП.3. ОрехиОрехи, особенно грецкие и миндаль, богаты жирами и клетчаткой, снижающими уровень холестерина, а также минералами, улучшающими здоровье сердца. Кальций, магний и калий, содержащиеся в орехах, могут снизить кровяное давление и укрепить сердце.. Жирная рыбаЖирная рыба, такая как лосось и скумбрия, является отличным источником жирных кислот омега-3. Омега-3 укрепляют здоровье сердца, повышая «хороший» холестерин ЛПВП и снижая риск инсульта.5. Цельнозерновые продуктыЦельное зерно (пшеница, коричневый рис, овес, ячмень, булгур) способно защитить от сердечных заболеваний. К при меру, овес и ячмень содержат бета-глюкан, растворимое волокно, которое очень эффективно снижает «плохой» холестерин ЛПНП.6. Темный шоколад и какаоКак ни странно это звучит, шоколад тоже в списке продуктов для снижения холестерина. Флавоноиды в темном шоколаде и какао могут помочь снизить кровяное давление и снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП, одновременно повышая уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.7. Оливковое масло первого отжимаОливковое масло, основной компонент средиземноморской диеты, содержит мононенасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, которые эффективно укрепляют сердце.