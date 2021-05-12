Ученые предупредили о вреде для здоровья алюминиевых банок

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Многие знают о том, что дезодоранты-антиперспиранты, в состав которых входит алюминий, при постоянном использовании наносят ощутимый вред здоровью человека. А недавно ученые обнаружили, что алюминий, который попадает в наш организм, когда мы употребляем напитки из алюминиевых банок, оказывает на наше здоровье такое же воздействие.Группа британских ученых провела эксперимент с целью выяснить, как влияет алюминий на здоровье человека, ведь известно, что этот металл накапливается в головном мозге, провоцируя возникновение деменции и болезни Альцгеймера.В ходе своих изысканий, ученые выяснили, что алюминий накапливается в тех же областях головного мозга, что и белковые клубки, характерные для болезни Альцгеймера. Также специалисты обнаружили, что металл в некоторой степени может провоцировать образование этих белковых клубков.Однако, исследователи не исключают и того факта, что почки человека с возрастом перестают должным образом отфильтровывать алюминий, попадающий в наш организм различными путями. И именно поэтому он накапливается в головном мозгу, провоцируя деменцию. В связи с этим специалисты рекомендуют внимательнее относиться не только к тому, что мы едим, но и к тому, во что эта еда упакована.