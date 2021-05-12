Метаболически здоровое ожирение. Что это такое и как оно «выглядит»?

Ожирение многие годы может не приводить к тяжелым последствиям для здоровья. В исследовании, которое опубликовано в JAMA Network Open, ученые описали, по каким признакам такое метаболически здоровое ожирение можно узнать.Ожирение – фактор риска преждевременной смерти, сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней. Однако это правило «срабатывает» не всегда. В меньшей части случаев ожирение не приводит к тяжелым последствиям. Такой феномен называют метаболически здоровым ожирением (МЗО).Диагностический критерий ожирения – индекс массы тела (ИМТ) выше 30. Чтобы получить ИМТ, нужно разделить показатель массы тела в килограммах на квадрат роста в метрах.Ученые до сих пор не договорились о четких критериях, при которых ожирение можно назвать метаболически здоровым. Ранее предлагалось считать его таковым, если на его фоне не развились метаболический синдром или резистентность тканей к инсулину. Однако крупные исследования показали, что при ожирении без метаболического синдрома риск смерти от всех причин и от болезней сердца может оставаться повышенным (выше, чем у людей с нормальным весом). То есть, называть такое ожирение здоровым можно далеко не всегда. Другие формулировки, например, с учетом охвата талии, также не получили всеобщего признания.Резистентность к инсулину – состояние, при котором реакция тканей на этот гормон становится слабее. В результате в клетки попадает меньше глюкозы, а поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чтобы компенсировать нарушение. Это состояние – фактор риска сахарного диабета.Метаболический синдром диагностируют, если у человека есть как минимум три из следующих симптомов:повышенный уровень сахара в крови;низкий уровень «хорошего» холестерина в крови;высокий уровень триглицеридов в крови;большой охват талии или фигура в форме «яблока»;высокое артериальное давление.Каждый из приведенных факторов опасен сам по себе. Когда они соединяются вместе, риск сердечно-сосудистых болезней резко увеличивается.Новая формулировка метаболически здорового ожиренияГруппа немецких ученых выработала альтернативный подход к определению МЗО. Они проанализировали данные более 380 тысяч человек, взятых из двух баз: британского Биобанка и крупного исследования NHANES (оно было посвящено связи питания и здоровья). Средний возраст участников был 41-56 лет.Авторы пришли к выводу, что метаболически здоровое ожирение соответствует следующим критериям:систолическое (верхнее) артериальное давление – не выше 130 миллиметров ртутного столба без применения лекарств против гипертонии;соотношение охвата талии к охвату бедер – не более 0,95 для женщин и 1,3 для мужчин;отсутствие сахарного диабета 2 типа.У участников исследования с МЗО, которое соответствовало этим критериям, в течение 8-14 лет наблюдения риск смерти от сердечно-сосудистых болезней и от всех причин был практически на том же уровне, что и у людей без ожирения.Авторы обнаружили, что уровень «плохого холестерина» и других липидов крови, вопреки ожиданиям, не оказывал значительного влияния на риск смерти участников исследования с ожирением. Поэтому данный показатель в определение МЗО включен не был.Ученые указали, что их определение МЗО может распространяться только на людей, ИМТ которых не более 40. У людей с тяжелым ожирением риск смерти увеличивается, независимо от других критериев.Почему новый критерий МЗО может оказаться более точнымВ редакционной статье, опубликованной в JAMA Network Open ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна развили мысль авторов исследования. Они указали, что индекс массы тела – не всегда надежный критерий для определения рисков для здоровья. В дополнение к нему часто оценивают, есть ли у человека центральное (брюшное) ожирение. Чаще всего для этого используют показатель охвата талии. Однако более чувствительным методом диагностики является оценка отношения охвата талии к охвату бедер. Оно, указывают авторы статьи, наиболее точно предсказывает риск сердечно-сосудистых болезней.