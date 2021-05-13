15 способов проснуться в хорошем настроении

Чтобы дни проходили максимально бодро и весело, попробуйте следовать этим 15 простым советам. Не важно, с какой ноги вы встанете. Просто начинайте утро с улыбки, а там уже дело за малым, говорят психологи.1. Не пропускайте завтракЗавтрак не следует пропускать по многим причинам: он запускает работу организма, ускоряет обмен веществ, позволяет не переедать в обед. Обо всём этом подробнее вы можете прочитать вот тут. Больше всего нам нравится то, что именно благодаря завтраку можно улучшить настроение. Как? Во-первых, этот приём пищи должен проходить в спокойной атмосфере, а не впопыхах. Во-вторых, приготовьте что-нибудь полезное и очень вкусное (вот вам парочка идей), красиво выложите на тарелке или подносе и украсьте свежими овощами и фруктами. Нет времени на готовку? Не страшно. Ведь за пять минут даже из йогурта можно приготовить настоящий шедевр, который поднимет настроение на целый день.2. Делайте зарядкуДаже простая разминка способна оказать огромное влияние на наше самочувствие и настроение. Просто потому что упражнения разгоняют кровь по всему телу и вырабатывают эндорфины — гормоны радости. Пара отжиманий, десяток приседаний, несколько минут в планке — и утро уже не будет таким мрачным.3. Не переставляйте время на будильникеЗнаем-знаем, мы сейчас говорим о чём-то нереальном. Но вам действительно стоит забыть про эти «три минутки» (которые на самом деле всегда превращаются в полчаса). Помните, переводя будильник на 10, 20, 30 минут, вы ставите в известность свой мозг, что через определённое время придётся снова просыпаться. Из-за этого крепко уснуть уже не получится, и впоследствии вы просыпаетесь ещё более уставшим. Просто запомните, что сон без пауз гораздо полезнее — так у вас будет больше шансов почувствовать себя отдохнувшим и посвежевшим.4. Ставьте рядом с кроватью свежие цветыВ большей степени этот пункт касается представительниц прекрасного пола. Одно исследование доказало, что видя цветы при пробуждении, женщины становятся намного счастливее и меньше нервничают в течение всего дня. Стоит ли лишний раз говорить о том, что это положительно влияет как на рабочий процесс, так и на личные отношения? Так что, мужчины, мы только что дали вам отличный повод порадовать свою вторую половинку сегодня же.5. Спите на правом бокуХотите верьте, хотите нет, но некоторые исследователи показали такую закономерность: если спать на правом боку, сладкие сны и лёгкий подъём обеспечены.6. Окружите себя яркими цветамиЕсли в первые минуты своего пробуждения вы увидите предметы ярких цветов, то хорошее настроение на весь день будет обеспечено. Дело в том, что яркие оттенки побуждают выброс адреналина, вы становитесь энергичнее и жизнерадостнее, а ещё именно он лучше всего борется с гормоном стресса — кортизолом. Также адреналин способствует высвобождению таких гормонов, как эндорфин и допамин, которые улучшают общее самочувствие человека и повышают настроение. Но не стоит обставлять всю комнату яркими деталями, иначе вы получите обратный эффект.Вероника Демидова психотерапевт, wellness-коуч, отмечает: «Яркие цвета оказывают возбуждающий эффект на нашу нервную систему. Не стоит забывать, что прежде, чем проснуться в ярких подушках, нам для начала предстоит в них заснуть. А сделать это будет сложнее из-за этого возбуждения. На лёгкость пробуждения в большей степени влияет то, как мы заснули и сколько проспали, чем тот цвет, который мы увидим в момент пробуждения. Более того, яркие цвета могут быть слишком резкими и восприниматься утром организмом как лишний стресс. Поэтому лучше окружить себя яркими предметами вне спальни, например за счёт ярких полотенец в ванной или любимой чашки».7. Спите без одеждыСон без пижамы имеет множество преимуществ. Во-первых, он делает вас более свободным и раскрепощённым. Во-вторых, без одежды вы засыпаете быстрее. В-третьих, уровень кортизола остаётся в норме. Если же на вас пижама, температура тела может подняться, вместе с этим поднимется и количество гормона стресса. Это чревато тем, что уровень кортизола останется высоким даже после пробуждения, что повлечёт за собой плохое настроение, раздражительность и даже желание съесть что-то вредное.8. Отпустите свои заботы и проблемыДень не складывается, проблемы не отпускают, забот с каждой минутой становится всё больше — знакомо? Скорее всего, этот груз будет висеть на вас до самой ночи и даже до утра. Как от него освободиться?Вероника Демидова говорит: «Чтобы проблема не тревожила с утра, надо оставить все заботы прошедшего дня в этом дне. Хороший способ — подведение итогов. Вспомните свой день с самого утра: какие события происходили, что было важного, что удалось, а что нет. Постарайтесь не включаться в это эмоционально, а немного отстранённо проанализировать. Обязательно найдите те ситуации, за которые вы можете себя похвалить — вы что-то сделали, проявили себя, у вас получилось. Пусть это будут маленькие достижения, но они очень важны. Все вопросы и заботы, которые не были решены, выпишите на бумагу и займитесь ими в самое ближайшее время. Так вы освободите голову от лишней информации и уже вряд ли про что-то забудете. Это, в свою очередь, и позволит спокойно заснуть».9. Не берите телефон или компьютер сразу после пробужденияЛайки, комментарии, новые письма, уведомления — всё это создаёт целое облако каких-то ненужных проблем и вопросов. Зачем это вам утром, когда вас ждёт лёгкая зарядка, тёплый душ с ароматным мылом и вкусный завтрак? Проснулись — не хватайтесь за свои устройства хотя бы в течение часа. Да и вообще храните все гаджеты в комнате, в которой не спите. Ну а вместо телефона используйте звонкий олдскульный будильник, с которым невозможно проспать. Эти маленькие хитрости помогут отделить свою социальную жизнь от личной и дадут вам по-настоящему насладиться началом нового дня.Социальные сети, сообщения, уведомления, новости — всё это крадёт у вас время, которое вы можете уделить самому себе. А когда это лучше сделать, как не в момент пробуждения? Когда вы ещё в состоянии утренней неги, вы можете подумать о своих желаниях, целях, представить, как лучше провести этот день и чем его наполнить. Это лучшее время для контакта с собой. Если же вы сразу залезаете в телефон или компьютер, вы погружаетесь в паутину чужих новостей, мыслей, слов, заряжаетесь чужой энергией и чужими желаниями, советуют психотерапевты.10. Заводите будильник на 15-30 минут пораньшеПросыпаясь даже на 15 минут раньше, вы сэкономите гораздо больше времени в процессе сборов, что позволит вам не опоздать на работу и сохранить позитивный настрой. За это короткое время можно спокойно обдумать, чем вы будете завтракать, что наденете, вспомнить список дел и назначенных встреч и морально подготовиться к начинающемуся дню.11. Читайте и слушайте музыкуИногда дни превращаются в настоящую рутину, и тогда очень легко потерять вдохновение и мотивацию. В этом случае вам помогут если не книги (кстати, вот вам целая подборка мотивирующих книг), то хотя бы цитаты успешных и великих людей. Иногда даже парочка слов способна приободрить и настроить на хороший лад. Ловите мотивационную цитату от Наполеона Хилла для этого дня:Желание — это стартовая точка любого достижения, не надежда, не воля, а лишь острое, пульсирующее желание, которое превозмогает всё.Что касается музыки, тут всё намного проще. Включайте песни из наших подборок, и отличный заряд энергии с самого утра гарантирован.12. Принимайте прохладный душНе обязательно опрокидывать на себя тазик с ледяной водой, достаточно лишь пару минут постоять под струями прохладной воды (около 20 градусов) перед тем, как выходить из душа. Прохладная вода высвобождает нейромедиаторы, а точнее, серотонин — гормон счастья, благодаря чему настроение улучшается и радость наполняет вас с ног до головы.13. Не ложитесь спать в плохом настроенииИногда очень сложно контролировать свои эмоции. Но попытаться умерить свой пыл нужно хотя бы ради крепкого сна и хорошего настроения с утра. Как именно — читайте дальше.«Когда мы испытываем сильные эмоции, будь то злость, раздражение или большая радость, нам сложно заснуть, потому что наш мозг находится в возбуждённом состоянии. Важно успокоить себя и по возможности завершить эту эмоциональную ситуацию. Если такой возможности нет, постарайтесь отложить её на следующий день. «Я подумаю об этом завтра» — известная фраза Скарлет О’Хара отлично описывает такой подход. В то же время будет полезно сделать простую медитацию, чтобы успокоить нервы. Сидя с прямой спиной или лёжа на спине, прикройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании. Важно просто дышать и прислушиваться к себе, позволяя мыслям течь своим чередом. Одной минуты бывает достаточно, чтобы успокоиться и отключиться от забот», - советует Вероника Демидова.14. Целуйте всех членов своей семьиПростой поцелуй, но как много он будет значить для вас и ваших любимых! Известный американский психотерапевт Барбара Бартлэйн считает, что именно поцелуи помогают избавиться от стресса и обеспечивают отличное начало дня.15. Встречайте рассветыУтренний свет подаёт сигнал организму о том, что нужно прекратить выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Кроме того, этот свет повышает уровень серотонина. Но не стоит отчаиваться тем, кто встаёт слишком рано и не может наблюдать за пробуждением природы. Сейчас можно приобрести специальные приборы, которые в точно установленное время будут наполнять тёмную комнату утренним, приятным светом.