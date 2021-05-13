Отек Квинке: как распознать аллергическую реакцию, которая может закончиться смертью

Особенностью отека Квинке является его несимметричность и ограниченность.Весенний период достаточно опасный для людей со склонностью к аллергической реакции, ведь цвет определенных видов растений является одним из самых распространенных причин аллергии. Свою роль играет и самостоятельное назначение медикаментозных препаратов, которые человек при отсутствии осведомленности в составе и показаний начинает принимать с целью предотвращения ряда болезней.Соответственно, звено первенства таких заболеваний до сих пор держит COVID-19. Соответственно как отреагирует организм на тот или иной аллерген мы не знаем, поэтому важно понимать какую помощь необходимо оказывать при развитии аллергической реакции и вообще какие симптомы могут стать предвестниками. Выясним это далее.Отек Квинке или ангионевротический отек — это патологическое состояние, которое относится к немедленному типу аллергической реакции и имеет стремительное развитие.Для ангионевротического отека характерно развитие отека именно подкожной и подслизистой клетчатки. Это обуславливается повышенной проницаемостью и расширенностью сосудов, что и вызывает такое стремительное развитие аллергической реакции (от нескольких минут и часов). Особенностью отека Квинке является его несимметричность и ограниченность.Какие факторы влияют на развитие отека Квинке?Основой патологического процесса является реакция организма на воздействие определенного вида аллергена — продукты питания (например, орехи), медикаментозные средства, химические вещества.Так же как провоцирующие факторы могут выступать заболевания желудочно-кишечного тракта, глистные инвазии, инфекционные процессы в организме. Иногда отек возникает под влиянием сочетания этих факторов.Отдельно выделяют наследственную форму отека Квинке, симптоматика которой значительно отличается от типичного течения реакции (от симптомов аллергии до кишечной колики).Клиническая картинаПроявления аллергической реакции будут зависеть от локализации патологического процесса. Самым распространенным является локализация отека Квинке в зоне лица и гортани.Так в первую очередь наблюдается внезапный отек подкожной клетчатки и слизистой. Дыхание становится затрудненным, возникает кашель и осиплость голоса. Дополнительно наблюдается крапивница, тошнота со рвотой.При отеке дыхательных путей высокие риски летального исхода!Не является исключением развитие болезни в области мозговых оболочек и брюшной полости, что значительно затрудняет диагностику, так как симптомы аллергической реакции будут напоминать инсульт или развитие хирургической патологии.ДиагностикаДоктору аллергологу кроме проведения сбора анамнеза и физикального осмотра необходимо установить природу отека — аллергическая или наследственная. С этой целью проводятся лабораторные исследования: генетический анализ, аллергопробы, лабораторные анализы крови. Возможна консультация узкопрофильных специалистов (например, генетика).ТактикаПоскольку отек Квинке требует оказания неотложной помощи в результате своего стремительного развития и высокого риска летального исхода, в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь; прекратить действие аллергена; больному обеспечивается доступ свежего воздуха. Если возможно на место поражения, например при укусе насекомого, прикладывается холод, дается антигистаминный препарат.Тактика лечения будет зависеть от локализации отека. Так например отеки, что располагаются периферийно, например, руки или ступни, не требуют оказания неотложной помощи.В случае развития угрозы острой дыхательной недостаточности, когда возникает стридор верхних дыхательных путей принимается решение об интубации. Заметим, что стридор — это состояние при котором наблюдается шумное свистящее дыхание, вызванное обструкцией гортани, трахеи.Проведение терапии будет базироваться на устранении и предотвращении и в дальнейшем контакта с аллергеном, назначении антигистаминных или короткого курса ГКС.Незаменимым помощником, как в условиях интенсивной терапии, так и дома, когда у больного имеется склонность к развитию острых аллергических реакций — есть шприцевой насос. Это прибор который оснащен модулем расчета скорости введения необходимого раствора. Отек, является одним с показанием к применению прибора. Купить шприцевой насос возможно в медицинском маркете ITMED. При наличии данного прибора вопрос о точности и контроле процесса инъекционного введения медикаментозных препаратов будет решен.Наследственный ангионевротический отек не поддается лечению антигистаминными препаратами или ГКС. Поэтому сегодня единственным методом снятия острой реакции является введение свежезамороженной плазмы.С целью предотвращения аллергической реакции необходимо тщательно выбирать медикаментозные препараты, предварительно проконсультировавшись с врачом; не злоупотреблять продуктами, которые могут вызвать аллергию.Независимо от локализации отека важно вовремя обратиться за помощью!