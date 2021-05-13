Почему контроль веса, давления и холестерина в детстве важен для защиты функций мозга
Национальное лонгитюдное исследование сердечно-сосудистого риска в Финляндии с детства до взрослого возраста провели ученые Университета Турку (University of Turku). Начиная с 1980 года они наблюдали за состоянием здоровья 3,6 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 18 лет.
В 2001 году более 2 тысяч участников исследования, которым на тот момент было от 34 до 49 лет, прошли тестирование, в котором измерялись различные когнитивные области: эпизодическая память и ассоциативное обучение, кратковременная рабочая память, время реакции и движения, визуальная обработка и внимание.
Ученые обнаружили, что систолическое (верхнее) артериальное давление, уровень холестерина в крови, а также индекс массы тела в детстве напрямую связаны с функциями мозга в среднем возрасте. В частности, проблемы с давлением и повышенный «плохой» холестерин негативно влияют на память, а ожирение — на скорость обработки зрительной информации и концентрацию внимания. В то же время наличие всех перечисленных факторов риска связаны с ухудшением практически всех когнитивных функций.
Авторы исследования отметили, что многие заболевания, вызывающие неврологический дефицит, такие как болезнь Альцгеймера, проходят долгую доклиническую фазу до появления симптомов, поэтому выявление связи между детским ожирением и другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний очень важно для когнитивного здоровья. Особенно с учетом того, что до сих пор не существует эффективных способов лечения таких заболеваний.
«Наши результаты показывают, что активный мониторинг и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с раннего детства может иметь большое значение, когда речь идет о здоровье мозга», — заключили ученые.
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