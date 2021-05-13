Почему контроль веса, давления и холестерина в детстве важен для защиты функций мозга

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Сердечно-сосудистые заболевания развиваются, как правило, в зрелом возрасте, однако факторы риска накапливаются с самого детства. Ученые из Финляндии провели первое исследование, в котором выявилась прямая связь избыточного веса, проблем с давлением и холестерином у детей с когнитивным здоровьем в среднем возрасте.Национальное лонгитюдное исследование сердечно-сосудистого риска в Финляндии с детства до взрослого возраста провели ученые Университета Турку (University of Turku). Начиная с 1980 года они наблюдали за состоянием здоровья 3,6 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 18 лет.В 2001 году более 2 тысяч участников исследования, которым на тот момент было от 34 до 49 лет, прошли тестирование, в котором измерялись различные когнитивные области: эпизодическая память и ассоциативное обучение, кратковременная рабочая память, время реакции и движения, визуальная обработка и внимание.Ученые обнаружили, что систолическое (верхнее) артериальное давление, уровень холестерина в крови, а также индекс массы тела в детстве напрямую связаны с функциями мозга в среднем возрасте. В частности, проблемы с давлением и повышенный «плохой» холестерин негативно влияют на память, а ожирение — на скорость обработки зрительной информации и концентрацию внимания. В то же время наличие всех перечисленных факторов риска связаны с ухудшением практически всех когнитивных функций.Авторы исследования отметили, что многие заболевания, вызывающие неврологический дефицит, такие как болезнь Альцгеймера, проходят долгую доклиническую фазу до появления симптомов, поэтому выявление связи между детским ожирением и другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний очень важно для когнитивного здоровья. Особенно с учетом того, что до сих пор не существует эффективных способов лечения таких заболеваний.«Наши результаты показывают, что активный мониторинг и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с раннего детства может иметь большое значение, когда речь идет о здоровье мозга», — заключили ученые.