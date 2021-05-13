5 вкусных смузи, которые помогут похудеть, не испытывая голода
Смузи полны питательных веществ, приятны на вкус, мы можем брать их с собой в дорогу для легкого перекуса, и, в свою очередь, они являются большим подспорьем для того, чтобы быстрее похудеть без вреда здоровью.
Секрет этих напитков заключается в том, что они позволяют нам употреблять фрукты и овощи в сыром виде. Они богаты витамином С, фолиевой кислотой и растительным белком.
Эта простая комбинация помогает нам в четырех ключевых аспектах: очистить организм, иметь больше энергии, не испытывать чувства голода и уменьшить тягу к сладкому.
Как пишет health info, диетологи предложил рецепты пяти восхитительных смузи. Они полезны, обладают потрясающим вкусом и позволят вам потерять несколько лишних килограммов, не испытывая чувства голода тогда, когда вы менее всего этого ожидаете.
1. Утренний смузи: взрыв энергии
Чтобы не испытывать чувство голода, наш утренний смузи должен содержать антиоксиданты, растительный белок и много клетчатки.
Все эти элементы мы получим, благодаря клубнике, которая также обладает противовоспалительными и очищающими свойствами.
Кроме того, мы добавим в него семена чиа, содержащие значительное количество растительного белка, магния и Омега-3 жирных кислот.
Манго, в свою очередь, является одним из фруктов, богатых антиоксидантами, минералами, клетчаткой, а также витамином С. Это великолепные элементы, которые способствуют потере веса.
Ингредиенты
5 ягод клубники;
? манго (80 г);
2 столовые ложки овсяных хлопьев (16 г);
1 чайная ложка семян чиа (8 г );
1 чашка кокосовой воды (200 мл).
Приготовление
Основной секрет приготовления смузи заключается в том, чтобы использовать только свежие овощи и фрукты, желательно органического происхождения.
Помойте клубнику и манго и разрежьте их на несколько частей.
Положите фрукты в блендер и добавьте кокосовое молоко с овсянкой.
Взбивайте все в течение нескольких минут, чтобы смешать все ингредиенты.
После того, как вы получите гомогенный напиток, налейте его в вашу любимую чашку и добавьте в напиток чайную ложку семян чиа.
2. Перекус в первой половине дня, чтобы обмануть голод
Ингредиенты
сок 1 лимона;
1 стакан воды (200 мл);
? чашки черники (62 г);
1 чашка шпината (30 г);
1 столовая ложка жареных семян тыквы (8 г).
Приготовление
Вы можете использовать замороженные ягоды черники, если у вас нет возможности купить свежие.
Первое, что нужно сделать, это выжать лимонный сок. Затем налейте его в блендер вместе со стаканом воды, черникой и чашкой шпината.
Взбивайте до однородного состояния, перелейте в стакан и посыпьте жареными тыквенными семечками.
3. Смузи, чтобы дополнить ваш основной прием пищи
Ингредиенты
1 чашка капусты (67 г);
1 средний авокадо;
5 миндальных орехов;
1 чашка кокосовой воды (200 мл).
Приготовление
Этот замечательный коктейль является отличным дополнением к основному дневному приему пищи.
Вы можете сопровождать им салат, содержащий белок, а также индейку, рыбу, сэндвич с овощами…
Хорошо помойте капусту, нашинкуйте ее и положите в блендер вместе с авокадо, миндалем и кокосовой водой.
Взбейте до однородного состояния и пейте до или после основной еды.
4. Яблочный смузи для плоского живота, идеальный во второй половине дня
Ингредиенты
1 яблоко;
1 киви;
1 стакан воды (200 мл);
1 чайной ложки корицы (5 г);
1 чайная ложка меда (7,5 г).
Приготовление
Приготовление этого полезного напитка займет не более 5 минут.
Чтобы сделать это, просто очистите яблоко и киви, нарежьте их и взбейте в блендере вместе со стаканом воды, корицей и медом.
5. Очищающий смузи для завершения дня
Ингредиенты
1 груша;
1 небольшой банан;
1 стакан воды (200 мл);
1 чайная ложка меда (7,5 г).
Приготовление
Этот полезный и успокаивающий коктейль не только поможет вам лучше спать, но и избавит от чувства голода.
Кроме того, что он поможет вам расслабиться, он позаботится о пищеварении, работе кишечника и нервной системы благодаря содержанию магния.
Тщательно вымойте груши, очистите их и разрежьте на четыре части.
Взбейте в блендере вместе с бананом и стаканом воды. Вы можете подсластить этот напиток чайной ложкой меда.
В зависимости от времени суток вы можете выбрать один из этих смузи, чтобы дополнить свой рацион питания быстрее похудеть.
Так вы позаботитесь о своем здоровье, не будете чувствовать приступов голода и дадите своему телу все необходимые витамины и микроэлементы.
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