Ученые назвали препараты, защищающие сердце от приступа

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из лидирующих причин смерти. Сердечные приступы могут наносить необратимый вред организму, даже если оказались не смертельными. Поэтому важной стратегией является их профилактика.Новое исследование, представленное в журнале The Lancet, нашло помощника в этом деле. Ученые провели метаанализ, проанализировав 48 исследований, в которых участвовали более 344,7 тыс. человек. В результате было обнаружено, что препараты, снижающие артериальное давление, могут защитить сердце от приступа.В частности, участники, систолическое давление которых снижалось на 5 мм рт. ст., уменьшали свой риск сердечного приступа на 10 процентов, даже если у них не бывало проблем с давлением и сердцем.Согласно исследованию, снижение артериального давления также привело к снижению риска инсульта и сердечной недостаточности на 13 процентов, ишемической болезни сердца на 8 процентов и сердечно-сосудистых заболеваний на 5 процентов.