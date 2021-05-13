Ученые назвали препараты, защищающие сердце от приступа
Новое исследование, представленное в журнале The Lancet, нашло помощника в этом деле. Ученые провели метаанализ, проанализировав 48 исследований, в которых участвовали более 344,7 тыс. человек. В результате было обнаружено, что препараты, снижающие артериальное давление, могут защитить сердце от приступа.
В частности, участники, систолическое давление которых снижалось на 5 мм рт. ст., уменьшали свой риск сердечного приступа на 10 процентов, даже если у них не бывало проблем с давлением и сердцем.
Согласно исследованию, снижение артериального давления также привело к снижению риска инсульта и сердечной недостаточности на 13 процентов, ишемической болезни сердца на 8 процентов и сердечно-сосудистых заболеваний на 5 процентов.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://neboley.com.ua - Добавил lavrentiya в категорию Кардиология
Добавить комментарий