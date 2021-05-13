Болезни сердца у одного супруга удваивают их риск у второго

У мужей или жен людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, высока вероятность развития этой группы болезней. Об этом китайские ученые доложили на научной конференции Американской коллегии кардиологов. Пресс-релиз организации, посвященный исследованию, опубликовал EurekAlert.Новое исследование охватило более 5 тысяч гетеросексуальных пар, возраст партнеров в которых был не менее 45 лет. Участники представили информацию о своих болезнях и о факторах, которые могут влиять на появление сердечно-сосудистых заболеваний. К последним относятся масса тела, курение, артериальное давление, физическая активность, употребление алкоголя и социально-экономическое факторы.Авторов исследования интересовало, как часто у участников исследования развивались инфаркты и инсульты или возникала потребность в операциях по лечению ишемической болезни сердца.«Мы обнаружили, что сердечно-сосудистый риск у человека связан с состоянием здоровья и образом жизни его супруга или супруги. Наше исследование показало, что кроме общих факторов образа жизни и социального-экономических условий, вклад в это может делать стресс в результате ухода за больным супругом», – сказал Чи Вонг (Chi Wang) из Центра исследования здоровья сердца в Пекине, соавтор исследования.Ученые отметили, что раньше уже было известно, что риск сердечно-сосудистых болезней выше у людей, ухаживающих за супругом после инсульта.Новое исследование показало, что у мужчин, жены которых имели серьезные проблемы с сердцем и сосудами, аналогичные болезни возникают в 28% случаев. У мужчин, жены которых не страдают от сердечно-сосудистых патологий, этот показатель составит 12%. Особенно высоким риск был для мужчин, жены которых перенесли инсульт, курили и страдали от ожирения.Аналогично, у женщин сердечно-сосудистые болезни развивались в 21% и в 9% случаев, если их мужья страдали или не страдали от заболеваний этой группы соответственно.Ученые указали, что участники исследования проживали в разных регионах Китая, отличающихся в социальном и экономическом плане. Поэтому они считают, что полученные результаты могут распространяться на все страны со средним уровнем доходов.Авторы считают, что здравоохранение должно ориентироваться на здоровье целой семьи. То есть, в семье с «сердечником» врачи должны мониторировать и здоровье супруга, который за ним ухаживает.