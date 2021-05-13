Врач развеял миф о пользе моркови и черники для зрения

Считается, что черника и морковь содержат в себе полезные вещества, которые помогают не только сохранить зрение, но и улучшить его. Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в интервью радио Sputnik пояснил, что нужные составляющие в этих продуктах действительно есть, правда организм способен их усваивать лишь в определенных количествах."Морковь, черника и другие продукты, которые якобы влияют на зрение, — это миф. Специально съедать килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом",— заявил он.Медик пояснил, что организмом усвоится лишь определенное количество полезных компонентов и ни граммом больше."Это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт",— сказал Куренков.