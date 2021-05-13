Эксперт: употребление масла помогает продлить молодость
«Многочисленные исследования доказывают, что ненасыщенные жиры улучшают качество кожи, а также сокращают количество и глубину морщин», - сообщила в интервью исполнительный директор российского НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева.
Эксперт отметила, что особенно много ненасыщенных жиров содержится в нерафинированном оливковом масле холодного отжима. Медведева пояснила, что его употребление поддерживает энергетический метаболизм, обеспечивает питание всем клеткам тела. Высокий уровень энергии – один из характерных параметров молодости.
Также, констатирует специалист, продлить молодость помогают продукты, обеспечивающие организм растительными жирами, жирорастворимыми витаминами. Идеальными в этом плане являются авокадо, орехи.
Говоря о других продуктах, способствующих поддержанию и продлению моложавости, эксперт посоветовала включать в рацион
цитрусовые,
ягоды,
квашеную капусту,
горький шоколад.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий