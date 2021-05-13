Эксперт: употребление масла помогает продлить молодость

По словам эксперта в области питания Зинаиды Медведевой, масла, являющиеся источником ненасыщенных жиров, помогают продлить молодость организма.«Многочисленные исследования доказывают, что ненасыщенные жиры улучшают качество кожи, а также сокращают количество и глубину морщин», - сообщила в интервью исполнительный директор российского НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева.Эксперт отметила, что особенно много ненасыщенных жиров содержится в нерафинированном оливковом масле холодного отжима. Медведева пояснила, что его употребление поддерживает энергетический метаболизм, обеспечивает питание всем клеткам тела. Высокий уровень энергии – один из характерных параметров молодости.Также, констатирует специалист, продлить молодость помогают продукты, обеспечивающие организм растительными жирами, жирорастворимыми витаминами. Идеальными в этом плане являются авокадо, орехи.Говоря о других продуктах, способствующих поддержанию и продлению моложавости, эксперт посоветовала включать в рационцитрусовые,ягоды,квашеную капусту,горький шоколад.