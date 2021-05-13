Названы симптомы и причины развития пародонтоза

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Пародонтоз развивается довольно медленно.Пародонтоз — это хроническое заболевание, при котором атрофируются участки пародонта и происходят склеротические изменения костной ткани. В результате заболевания повреждаются десна, периодонт, цемент и альвеолярные отростки. Обнажаются шейки зубов.Заболевание развивается довольно медленно, и длительное время не проявляет себя болевым синдромом. Поэтому часто первый визит к врачу происходит, когда появляется расшатывание и чувствительность зубов.Нередко стоматолог ставит диагноз пародонтоз после гигиенической чистки десен от зубного камня. Часто развитие патологического процесса скрывается за плотно прилегающими зубными камнями.Симптомы пародонтозарасшатывание зубов;увеличение межзубного пространства;бледность десен и неприятные ощущения (зуд);дефекты зубной эмали;повышенная чувствительность зубов к внешним факторам;склерозирование костной ткани;оголение корней и шейки зуба.Пародонтоз может быть локализованным, при котором зубные шейки оголяются на одном участке челюсти или генерализованным, когда воспалению подвергается весь зубной ряд.Стадии заболеванияНачальная стадия — едва заметные изменения видны лишь стоматологу;Первая стадия, при которой появляется небольшая чувствительность на внешние воздействия (холодное или горячее) и происходит незначительное опущение десны.Вторая стадия — появляются зубные щели, повышается чувствительность зубов и сильнее оголяются шейки. На некоторых участках появляется цемент вместо эмали.Третья стадия — десна опускается на 50% и более. Появляется расшатывание зубов и болевой синдром.Четвертая стадия — последняя и заболевание запущено. Десна опускается на 65% и более. Пациент испытывает сложности при приеме пищи и разговоре. Рентгенографический снимок показывает, что удержание зуба в кости происходит на верхушке.При пародонтозе обычно не наблюдается кровоточивости десен и образования десневых карманов с воспалительными процессами. Но на запущенных стадиях возможны и эти осложнения.Стоматология не называет точных причин развития заболевания, так как оно больше носит системный характер. Например, нарушение кровообращения в челюстной и сонной артериях, кровоснабжаемых ткани. Кроме того, при установлении причины заболевания необходимо учитывать нарушение обменных процессов в слизистых ротовой полости и наследственные факторы.Основные причины развития пародонтозанарушение гигиены ротовой полости;наличие вредных привычек, разрушающие эмаль зубов и травмирующие пародонт;дефект прикуса;заболевания, связанные с нарушением гормонального фона;недостаточное потребление витаминов и минералов;неврологические заболевания.Игнорирование заболевание может привести к серьезным осложнениям. И это не только потеря зубов.При пародонтозе увеличиваются риски развития сердечно-сосудистой патологии (атеросклероз), желудочно-кишечного тракта, диабета.Для успешного лечения необходимо установить причину появления и развития заболевания у стоматолога и профильных врачей.Кроме того, необходима ежегодная профилактика заболеваний зубов и соблюдение гигиены полости рта.