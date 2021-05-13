Психотерапевт рассказала, как побороть синдром хронической усталости
Крашкина отметила, что синдрому хронической усталости чаще других подвержены перфекционисты, которые нередко работают в ущерб здоровой физической деятельности. Другой аспект, провоцирующий заболевание — перенесенные вирусные инфекции, например — COVID-19.
"Хроническая усталость проявляется по-разному — к примеру, в виде вспышек гнева, головных болей, приступов тошноты и судорог. Может быть чувствительность к звукам или свету, или непереносимость каких-то продуктов, бывает спутанность мышления и речи, головокружение, тревога, и так далее. Но тут важно не перепутать синдром хронической усталости с другими болезнями — в частности, с инфекционным мононуклеозом", — говорит Крашкина.
Врач добавила, что одного непродолжительного отпуска недостаточно для победы над хронической усталостью. "Осмотрев пациента и изучив его жалобы, медик может порекомендовать сменить рацион и нормализовать режим сна, плюс, помогают такие меры, как массаж, прогулки, регулярные физнагрузки и контрастный душ. Может потребоваться помощь психотерапевта", — пояснила специалист.
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