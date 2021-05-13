Ученые перечислили способы замедлить старение мозга

Шведские ученые назвали способы, как можно замедлить старение мозга.

Об этом они рассказали изданию Svenska Dagbladet.

По мнению представителей науки, наибольшее влияние на здоровье человека оказывает образ жизни. Даже незначительные изменения в привычном режиме могут повлиять на ситуацию.

«Для того чтобы замедлить процесс старения, в первую очередь, необходимо больше двигаться», – отметили специалисты.

Они указывают на то, что малоподвижный образ жизни опасен тем, что возрастает вероятность воспалительных процессов, также растет риск деменции.

Продлить активную жизнь помимо прочего помогут здоровый сон и правильное питание. Хорошая микрофлора кишечника играет в вопросе молодости ключевую роль. В этом органе вырабатывается около 90% гормона серотонина, тогда как в самом мозге лишь 10%.


Поддержать микрофлору кишечника поможет разнообразное питание и употребление клетчатки, указывают специалисты. Также важна и активная жизненная позиция – изучение новых видов деятельности и психологический комфорт.
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