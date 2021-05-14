Белок из молока смог защитить клетки мозга от гибели

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" представил результаты исследования, в рамках которого ученые смогли обратить вспять процесс гибели нейронов в мозге животных с помощью инъекций содержащегося в молоке белка лактоферрина. Данный белок, оказалось, прекрасно защищает от нейротоксинов, что делает его отличным кандидатом на роль средства профилактики и терапии нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Паркинсона.Лактоферрин попал в поле интереса ученых, так как концентрация этого белка в организме максимальна в период наибольшей пластичности мозга человека, в первые месяцы жизни человека. В рамках экспериментов грызунам делали инъекции лактоферрина, а затем вводился нейротоксин (инициировал гибель нейронов, как при нейродегенеративном заболевании).В итоге у животных, получивших инъекции белка, наблюдалось ускоренное восстановление функциональной активности нейронов, что выражалось в положительных изменениях в поведении грызунов. Сейчас исследователи работают над изучением молекулярных механизмов, лежащих в основе защитных свойств лактоферрина