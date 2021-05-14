Белок из молока смог защитить клетки мозга от гибели
Лактоферрин попал в поле интереса ученых, так как концентрация этого белка в организме максимальна в период наибольшей пластичности мозга человека, в первые месяцы жизни человека. В рамках экспериментов грызунам делали инъекции лактоферрина, а затем вводился нейротоксин (инициировал гибель нейронов, как при нейродегенеративном заболевании).
В итоге у животных, получивших инъекции белка, наблюдалось ускоренное восстановление функциональной активности нейронов, что выражалось в положительных изменениях в поведении грызунов. Сейчас исследователи работают над изучением молекулярных механизмов, лежащих в основе защитных свойств лактоферрина
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