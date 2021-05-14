Медицинская марихуана может спасти от хронического зуда
Недавнее тематическое исследование, проведенное учеными из Медицинского центра Джона Хопкинса, свидетельствует о том, что пациенты с хроническим зудом могут выиграть от использования медицинской марихуаны. Отчет о результатах исследования был опубликован в журнале JAMA Dermatology.
Ученые считают, что один из активных ингредиентов медицинской марихуаны, тетрагидроканнабинол, широко известный под аббревиатурой ТГК, присоединяется к рецепторам мозга, которые влияют на нервную систему. Когда это происходит, воспаление и активность нервной системы снижаются, что также может привести к уменьшению кожных ощущений, таких как зуд.
Однако авторы работы подчеркивают, что дальнейшие клинические испытания необходимы, прежде чем рекомендовать медицинскую марихуану в качестве лекарства от хронического зуда.
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