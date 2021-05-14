Медицинская марихуана может спасти от хронического зуда

Хронический зуд характеризуется как неослабевающее, а иногда даже изнурительное ощущение зуда. Обладатели такого диагноза часто жалуются на общее ухудшение качества жизни. На данный момент для лечения предложено ограниченное число вариантов.Недавнее тематическое исследование, проведенное учеными из Медицинского центра Джона Хопкинса, свидетельствует о том, что пациенты с хроническим зудом могут выиграть от использования медицинской марихуаны. Отчет о результатах исследования был опубликован в журнале JAMA Dermatology.Ученые считают, что один из активных ингредиентов медицинской марихуаны, тетрагидроканнабинол, широко известный под аббревиатурой ТГК, присоединяется к рецепторам мозга, которые влияют на нервную систему. Когда это происходит, воспаление и активность нервной системы снижаются, что также может привести к уменьшению кожных ощущений, таких как зуд.Однако авторы работы подчеркивают, что дальнейшие клинические испытания необходимы, прежде чем рекомендовать медицинскую марихуану в качестве лекарства от хронического зуда.