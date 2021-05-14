ТОП-5 полезных альтернатив сахару

Они более полезные.Сахар и мы – такой болезненный вопрос. И, вроде бы, понимаем, что нельзя, и что он страшно вреден, а вот прожить без сладкого удается не каждому. Но, главное очень захотеть.А еще – использовать полезные альтернативы сахару.Так ли сахар опасен?«Да. Всем известно, что белый сахар внесен в список вредных для здоровья продуктов, у него нет питательных свойств, он способствует увеличению веса, снижению концентрации кальция, закисляет организм. Но нам всем хочется сладкого вкусного десерта, который не сильно повышал бы гликемический индекс и не уходил в жир. И да, полезные сладости без сахара бывают», –говорит Яна Легеза. ?Главные 5 альтернатив сахаруЦельный тростниковый сахар является самым простым вариантом замены белого сахара, и при его использовании можно поддерживать в рецепте те же пропорции, не замечая важных изменений вкуса.Стевия наиболее часто применяется в питании в Мексике. Она обладает очень высокой степенью подслащивания, а также многими свойствами, полезными для здоровья.Мед – это вкусная и питательная пища, которая дает нам много энергии и жизненных сил, а также укрепляет иммунитет. Но его нежелательно добавлять в десерты с термической обработкой. Также мед является аллергенным продуктом, поэтому запрещен аллергикам.Кленовый сироп и сироп агавы имеют большую питательную ценность. По вкусу немного напоминают карамель, и подойдут не только для полива на блинчики, но и как подсластитель внутрь теста.Эритритол – современный подсластитель для диабетиков, который не повышает уровень инсулина, и содержит 0 калорий. Немного изменяет вкус напитков, но в десертах не ощущается.