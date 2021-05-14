Названы факторы, влияющие на потерю слуха

Болезнь, способная значительно ухудшить качество жизни.Ухо человека воспринимает звуковые колебания в диапазоне от 12 до 22 тыс. Гц.Эти звуки определяются какнизкочастотные — до 500 Гц;среднечастотные — от 500 до 3 тыс. Гц;высокочастотные — свыше 3 тыс. Гц.Кроме того, на человека способны влиять звуки, которые он не воспринимается человеческим ухом. Это инфразвуки и ультразвуки, которые могут воздействовать на эмоциональное состояние. Например, определенные частоты инфразвука способны вызвать негативные эмоции — страх и ужас.Современный человек находится в постоянном окружении мира звуков. Звуковые колебания нашей бытовой техники, звуки за окном нами практически не ощущаются, так как они не превышают комфортной громкости для слуха — уровня до 65 дБ.Однако выходя за пределы своей квартиры, человек сталкивается с шумами, превосходящими комфортный уровень восприятия. Практически 80% вредных шумов исходит от уличного транспорта, 10% от промышленных производств. Магазины, бары и другие объекты инфраструктуры производят оставшиеся 10%. Шум улиц может достигать порой отметки 130 дБ, а уровень звука дискотеки достигают 120 дБ.Многие люди, которые посещают фитнес-залы, ощущают на себе воздействие шумов в 90—100 дБ. Занимаясь своим здоровьем и улучшая физическую форму, человек получает шумовую нагрузку, превышающую максимально рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения в 2 раза.Постоянное воздействие на органы слуха приводит к ухудшению слуха. Кстати, даже кратковременное воздействие чересчур громкого звука или воздействие шумов на человека с индивидуальной непереносимостью может также привести к тугоухости.Какие причины, кроме звуковых колебаний, могут нанести вред органам слуха? Это:вредные привычки;прослушивание громкой музыки через наушники;индивидуальная чувствительность к звукам и вибрациям;стрессовые ситуации.Все перечисленные причины способны в 30% привести к быстрому ухудшению слуха.Привести к нарушению слуха может сосудистая патология, патология позвоночника и различные травмы головы. Сахарный диабет также может спровоцировать проблемы со слухом, а порой и глухоту.Нельзя игнорировать опасность банальных инфекций ЛОР органов. Все инфекционные заболевания требуют консультации у специалиста.Особую опасность для слуха вызывает самолечение антибиотиками, которые часто бывают ототоксическими (разрушающее влияние на нейроны внутреннего уха и слухового нерва).Что делать, если наступило ухудшение слуха?Сначала необходимо получить консультацию ЛОР-врача. Он сможет найти причину нарушения слуха и назначить дальнейшее лечение.При необходимости пациенту будет назначена консультация специалистов: невролога и терапевта.ЛОР врач может направить на консультацию к сурдологу или фониатру с полученными результатами у узких специалистов.Если заболевание носит длительный характер или имеет хроническую форму, то будет назначено слухопротезирование для повышения качества жизни.