Ученые: ожирение гораздо опаснее для девочек, чем для мальчиков

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Исследование 92 подростков 11-18 лет, проведенное в Бразилии Университетом Сан-Паулу, показало, что у девочек чаще, чем у мальчиков, развиваются метаболические изменения, связанные с ожирением. Речь идет о повышенном давлении, высоком уровне холестерина и аномальной концентрации липидов в крови (дислипидемия).Ученые измеряли артериальное давление у добровольцев и собирали образцы крови для измерения концентрации общего холестерина, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и триглицеридов (ТГ). Исследователи также искали признаки нездорового пищевого поведения (переедание, зависимость от продуктов с высоким содержанием сахара и жира), используя специальные анкеты.Они фиксировали показатели нейропептидов, связанных с нейрогуморальными изменениями, и обнаружили значительные изменения у лиц с ожирением. Нейропептиды высвобождаются в ответ на периферические сигналы (гормоны) для регулирования аппетита и энергетического баланса. Также известно, что лептин и инсулин взаимодействуют с нейропептидами NPY, MCH и ?-MSH, не только регулируя аппетит, но и активируя симпатическую нервную систему, что может способствовать повышению давления на фоне ожирения.В отчете специалистов говорится: "Мы обнаружили, что девочки гораздо чаще подвержены изменениям, типичным для ожирения, таким как повышенное артериальное давление и дислипидемия. В нашем исследовании у них был выявлен повышенный уровень триглицеридов и ЛПНП ("плохого холестерина"), а уровень ЛПВП ("хороший холестерин") был ниже, чем у девочек с нормальным весом. Липидный профиль мальчиков с ожирением не показал значительных отличий от липидного профиля мальчиков с нормальным весом".