Диетолог назвала лучший способ приготовить мясо

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Способов приготовления мяса существует великое множество, так как для многих людей этот продукт является основным источником энергии. Но не все из них одинаково полезны. Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Sputnik назвала самые безвредные мясные блюда и рассказала, как приготовить этот продукт с наибольшей пользой.Врач отметила, что человеку в день требуется приблизительно один грамм белка на килограмм веса, а людям в возрасте не нужно больше 60 грамм."В мясе содержится 18-20 граммов белка (на 100 граммов продукта, – ред.), хотя, например, в языке эта цифра может доходить до 30 граммов. Поэтому мы умножаем свой вес на коэффициент 3 и получаем примерно то количество мяса, которые мы можем съесть в день без вреда для здоровья",- сказала врач.Важно понимать, что не всякое блюдо из мяса принесет пользу. По мнению диетолога, шашлык или стейк это не самые полезные блюда. Лучше отдать предпочтение котлете на пару."Лучше и детям, и взрослым, конечно же, измельчать мясо. Ведь при жевании мало кто перерабатывает мясо аналогично измельчению в мясорубке".Полезными врач назвала диетические блюда из "стола 5"."В этом случае желудок отдыхает, ферментных систем не нужно столько, как при расщеплении цельного куска мяса".Также Мухина поделилась одним приемом, который позволит увеличить не только полезность продукта, но и количество порции:"Для человека, который весит, например, 60 килограммов, 180 граммов продукта может показаться маловато, он не наестся. Поэтому очень хорошо добавлять в фарш или в рубленое мясо кабачки, зелень, морковь. Кто-то отруби кладет, и это лучше, чем хлеб: менее калорийно и более диетично. Тыкву можно, лука много – всячески надо разбавлять количество мяса, и тогда у нас 180 граммов могут превратиться в 300-500 граммов мясного блюда. Так мы обогащаем блюдо клетчаткой, улучшаем питательный состав, потому что в овощах очень много витаминов. И мы помогаем желудку и кишечнику эвакуировать потом все это без проблем".