Назван самый полезный молочный продукт
Эксперт отметила, что при выборе творога лучше отдавать предпочтение видам с жирностью в пять процентов. Продукт не калорийный, но в отличие от обезжиренной версии, содержит необходимое количество жиров, играющих важную роль в построении клеток человеческого организма.
Также, по мнению нутрициолога, в топ-5 полезных молочных продуктов вошли варенец, кефир, натуральный йогурт и ряженка. Молоко занимает последнее место из-за того, что некоторые люди со временем перестают усваивать лактозу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://neboley.com.ua - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий