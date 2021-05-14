Назван самый полезный молочный продукт

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Член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Декке заявила, что самым полезным молочным продуктом считается творог. В 100 граммах этого молочного продукта содержится наибольшее количество белка.Эксперт отметила, что при выборе творога лучше отдавать предпочтение видам с жирностью в пять процентов. Продукт не калорийный, но в отличие от обезжиренной версии, содержит необходимое количество жиров, играющих важную роль в построении клеток человеческого организма.Также, по мнению нутрициолога, в топ-5 полезных молочных продуктов вошли варенец, кефир, натуральный йогурт и ряженка. Молоко занимает последнее место из-за того, что некоторые люди со временем перестают усваивать лактозу.