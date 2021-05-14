Чтобы не располнеть: диетолог Шубина дала советы, как есть макароны

Врач диетолог подчеркивает, что макароны, употребляемые в пищу, обязательно должны готовиться по технологии «аль денте».«Правильно приготовленные макароны не нанесут ущерба ни здоровью, ни фигуре», - рассказала в интервью диетолог Мария Шубина.Употребление макарон часто ассоциируется с риском располнеть, однако продукт не ведет к полноте, если правильно готовится и не поедается в чрезмерном количестве, подчеркнула эксперт. Говоря об этом, она подчеркнула, что«при приготовлении макарон самое главное – не переварить».Шубина пояснила, что макароны после варки должны оставаться немного твердыми. Будучи мягкими, они становятся продуктом с более высоким гликемическим индексом – это означает, что после их употребления в крови резко повысится уровень сахара. Подобные колебания сахара в крови нарушают метаболические процессы, провоцируют переедание, накопление жира.Также людям, которые любят есть макароны, но не хотят полнеть, диетолог посоветовала правильно сочетать их с другими ингредиентами, соусами. Вместе с макаронами можно употреблять«овощи, любой источник белка, не более 15-30 граммов сыра, а вместо жирных соусов – томатную пасту или немного оливкового масла».