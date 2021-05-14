Академик РАН Шестакова назвала способы предотвратить развитие диабета
«Необходимо обращать внимание на факторы риска и при их наличии сдавать анализ на уровень глюкозы в крови», - порекомендовала в интервью директор Института диабета НМИЦ эндокринологии, академик РАН Марина Шестакова.
Известно, что своевременно выявленный сахарный диабет второго типа может быть предотвратимым – для этого необходимо корректировать питание и другие составляющие образа жизни. Такие корректировки особенно эффективны, если проблема диагностируется на стадии преддиабетического состояния, при котором уровень сахара в крови становится повышенным, хотя самого диабета еще нет.
Шестакова заметила, что высокий уровень сахара в крови на этапе предиабета не имеет внешних признаков. Называя способы, помогающие предотвратить развитие диабета, академик РАН посоветовала проверять кровь на сахар в первую очередь людям со следующими проблемами:
ожирение,
быстрая прибавка веса,
повышенное артериальное давление,
кровные родственники, больные диабетом.
Если человек не попадает ни в одну из этих категорий, но ему исполнилось 45 лет, также следует периодически проверять содержание сахара, дополнила ученый.
Также Шестакова напомнила о способах, которые рекомендуются при повышенном сахаре на стадии предиабета.
«Не усердствуйте с едой и прекратите есть ночью. Также надо расширить спектр физической активности».
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий