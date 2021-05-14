Академик РАН Шестакова назвала способы предотвратить развитие диабета

По словам академика РАН Марины Шестаковой, одним из действенных способов предотвратить развитие диабета второго типа является регулярная проверка крови на содержание сахара.«Необходимо обращать внимание на факторы риска и при их наличии сдавать анализ на уровень глюкозы в крови», - порекомендовала в интервью директор Института диабета НМИЦ эндокринологии, академик РАН Марина Шестакова.Известно, что своевременно выявленный сахарный диабет второго типа может быть предотвратимым – для этого необходимо корректировать питание и другие составляющие образа жизни. Такие корректировки особенно эффективны, если проблема диагностируется на стадии преддиабетического состояния, при котором уровень сахара в крови становится повышенным, хотя самого диабета еще нет.Шестакова заметила, что высокий уровень сахара в крови на этапе предиабета не имеет внешних признаков. Называя способы, помогающие предотвратить развитие диабета, академик РАН посоветовала проверять кровь на сахар в первую очередь людям со следующими проблемами:ожирение,быстрая прибавка веса,повышенное артериальное давление,кровные родственники, больные диабетом.Если человек не попадает ни в одну из этих категорий, но ему исполнилось 45 лет, также следует периодически проверять содержание сахара, дополнила ученый.Также Шестакова напомнила о способах, которые рекомендуются при повышенном сахаре на стадии предиабета.«Не усердствуйте с едой и прекратите есть ночью. Также надо расширить спектр физической активности».