Названы целебные свойства шелковицы

Не стоит забывать и о противопоказаниях.В конце весны на рынках появляются продолговатые черные ягоды — тутовник, или шелковица. Второе название связано с шелком, потому что именно на листьях тутовника живут (и питаются ими) тутовые шелкопряды.Плоды шелковицы обладают почти рекордным содержанием калия и будут особенно нужны людям, которые страдают от недостатка этого элемента. Кроме того, ягоды богаты витаминами Е, А, К, С, а также витаминами группы В. Среди микроэлементов присутствуют марганец, селен, медь, железо и цинк, а среди макроэлементов – магний, кальций, фосфор и натрий.О полезных свойствах черной шелковицы можно судить, исходя из, содержащихся в ней разнообразных полифенольных соединений:дубильных веществ;органических кислот, с преобладанием лимонной и яблочной;флавоноидов;кумаринов;пектина;лютеина;зеаксантина;ресвератрола.Польза шелковицыЯгоды тутовника — один из лучших источников железа, поэтому его обязательно нужно включать в летний рацион. Кроме того, в шелковице содержится мощный антиоксидант — ресвератрол. Он способствует потере лишнего веса, сокращает отложения глюкозы в жир. В тутовнике много витаминов группы B, фолиевой кислоты, которая поддерживает здоровье сосудистой системы, каротина, который полезен для зрения.Шелковица способствует снижению холестерина, укрепляет иммунитет, способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ. Ягоды тутовника повышают гемоглобин, снабжают организм йодом, способствуют регуляции жирового и углеводного обмена.В народной медицине также нашли широкое применение веточки и листва шелковичного дерева. В их составе, по результатам лабораторных исследований, было выявлено большое содержание алкалоидов, способных влиять на содержание глюкозы в клетках крови, и флавоноидов, способных вести борьбу с бактерией, вызывающей золотистый стафилококк, сальмонеллез и дизентерию.Узвар, приготовленный из веточек шелковицы, способствует снижению кровяного давления и снятию ревматоидных болей.Противопоказания.Не рекомендуется употреблять некачественные ягоды – это может негативно сказаться на пищеварении. Кроме того, ягоды тутовника вбирают в себя соли тяжелых металлов, поэтому употребление плодов, растущих в неблагоприятной экологической обстановке не рекомендуется. Не стоит также употреблять сок из шелковицы или ягоды вместе с другими ягодными соками, так как это может вызвать брожение. Лучшим вариантом является их прием за тридцать минут до еды, на голодный желудок. Ягоды шелковицы, в редких случаях, могут вызывать аллергию. Плоды тутовника следует с осторожностью принимать гипертоникам, особенно в жаркую погоду, так как их употребление может привести к повышению давления. Благодаря своей сладости (около 20% сахаров), плоды шелковицы не употребляют при сахарном диабете.