Локальное жиросжигание: как худеть в проблемных зонах

Многим женщинам знакома проблема, когда, стремясь сбросить лишние килограммы, она теряет вес не в тех местах, в каких хотелось бы. На месте остаются живот, бедра и талия (или намек на нее). Как направить похудение в необходимое русло? Вот секреты локального похудения.Похудение в нашем понимании ассоциируется с потерей лишних килограммов в общем. Но, даже когда удается распрощаться с избыточным весом, становится наглядно ясно, что остается необходимость похудеть в конкретных местах. Как эффективно похудеть именно в проблемных областях? Немного о локальном похудении и его эффективных средствах.Как сжечь жир в проблемных местахПроблемные зоныПри незначительном избытке веса жировые отложения локализуются неравномерно, концентрируясь в определенных зонах и нанося ущерб античным пропорциям нашей фигуры.Процент жира в организме имеет ключевое значение, если говорить о внешности. Это и досадная складка на поясе, когда мы садимся в обтягивающих джинсах, и предательски тесная юбка…Худеем не там, где требуетсяТолько начинает работать механизм похудения, жир на боках, животе, бедрах и ягодицах никуда не девается. Но быстро худеют лицо, грудь плечи. Все это не слишком хорошо сказывается на пропорциях фигуры.Как топится жирНакопления клеток жира в виде жирных кислот в идеале подвергаются окислению или «сгорают» в мышцах. А транспортироваться в мышцы они могут посредством кровеносных капилляров. Там, где жира много, там капилляры сдавлены жировыми клетками, и жирным кислотам попасть в мышечные клетки сложно. А области тела с хорошим кровотоком худеют быстрее.Почему появляются проблемные зоныНаша жировая прослойка в нижней части животика, на боках и бедрах снабжается кровью слабо. Так установлено природой, что в указанных зонах лучше делать стратегические запасы потенциальной энергии. Поклонникам похудания на самых разных диетах следует помнить: чем больше человек циклично то поправляется, то снова худеет, тем более уплотняется слой жира в проблемных местах.Итак: организм берет жир там, где проще это сделать. Иначе говоря, с тех областей, где активнее кровоток. Даже после активных физических нагрузок, когда тело разгорячено, кожа живота и бедер сохраняет более низкую температуру. Ведь кровоснабжение в прослойке жира данных участков не активируется.Как похудеть в проблемных зонахЧтоб жир исчезал там, где требуется, следует указанные области заставить снабжаться кровью.На этой теории базируются ключевые манипуляции: антицеллюлитный и корректирующий массажи, термоштаны и термопояса, антицеллюлитные кремы, контрастный душ. Кровообращение станет лучше в данных местах, транспортировать жирные кислоты в клетки мышц легче.Но зачем организму поставлять жирные кислоты мускулам, если дама просто лежит на кушетке массажиста? Если не будет условий, которые вынудят организм перерабатывать жирные кислоты, процедуры никакого результата не дадут. Без физических нагрузок и грамотного рациона все манипуляции окажутся бесполезными.Рецепт заключается именно в комбинации физической активности и питания.А теперь пять способов постройнеть в проблемных участкахПищевая пленкаКлетки жира преимущественно состоят из жидкости. В тех местах, где человек потеет обильнее всего, более эффективно сжигается и жир. По этой причине в ходе кардио-тренировок (бег, интенсивный спорт, бокс) спортсмены обматывают место, которое должно будет похудеть, обычной пищевой пленкой.Не следует чрезмерно увлекаться данным методом: кожа, обильно потеющая, утрачивает необходимую ей влагу и стареет с большей скоростью. После подобных нагрузок полезно применять кремы с увлажняющим эффектом.Силовые упражненияУпражнения средней нагрузки, но большим числом повторов дают возможность соответствующим мышцам сжигать жир.Если выполнять по 4-5 подходов с 20-30 повторениями упражнения со средним утяжелением на группы мышц, где необходимо убрать жир, результат не заставит себя долго ждать.Ограничить конкретные пищевые продуктыЕсли вы стремитесь убрать лишнее на лице, следует отказаться от молока, сыра и спиртных напитков. На животе – сказать «нет» пиву и мучным изделиям. Хотим убрать жир в зоне бедер – вычеркиваем из рациона сладкое и газированные напитки.Вакуумный массажУказанный тип массажа дает возможность распределить отложения жира гармонично, что не предполагает снижение веса, но делает тело зрительно более подтянутым.Необходимо помнить, что после данной манипуляции вероятно возникновение синяков, а проводить ее необходимо как минимум раз в 6 месяцев.Мы уже выяснили, что главная проблема заключается в том, чтоб ликвидировать жир на бедрах и боках. И, помимо грамотных тренировок, стимулировать процесс поможет массажная щетка.Специалисты советуют после физических нагрузок проводить массаж посредством сухой щетки. Полезно после указанного массажа сделать скрабирование и принять контрастный душ.Такие манипуляции помогают активировать кровообращение на «сложных» участках и в разы ускорить жиросжигание. Для проведения массажа берется сухая щетка с натуральной щетиной.Делают массаж круговыми движениями в направлении снизу вверх. Акцент делается на проблемные области. Кожные покровы должны порозоветь (но не покраснеть). Для явного эффекта следует делать этот массаж каждый раз после тренировки.