Сверхурочная работа может убивать, предупреждают специалисты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила: работа по 55 часов в неделю и больше может привести к инсульту. Эксперты призывают работодателей учесть озвученные выводы. По их словам, примерно треть заболеваний, вызванных профессиональной деятельности, приходится на сверхурочную работу.Исследования говорят, что рабочая неделя в 55 часов и более приводит к повышению риска инсульта на 35% и риска смерти от ишемической болезни сердца - на 17%. В особенности переработки опасны для мужчин (72% от всех смертей), трудящихся среднего и пожилого возраста.Пандемия коронавируса значительно трансформировала рабочие графики людей. В частности, многие перешли на удаленную работу, что стирает границу между работой и домом. Психологи говорят: это может привести к развитию стресса, ведь не все эффективно переключаются между рабочими задачами, отдыхом и домашними делами.