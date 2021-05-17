Сверхурочная работа может убивать, предупреждают специалисты
Исследования говорят, что рабочая неделя в 55 часов и более приводит к повышению риска инсульта на 35% и риска смерти от ишемической болезни сердца - на 17%. В особенности переработки опасны для мужчин (72% от всех смертей), трудящихся среднего и пожилого возраста.
Пандемия коронавируса значительно трансформировала рабочие графики людей. В частности, многие перешли на удаленную работу, что стирает границу между работой и домом. Психологи говорят: это может привести к развитию стресса, ведь не все эффективно переключаются между рабочими задачами, отдыхом и домашними делами.
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