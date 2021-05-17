Фрукты и овощи помогают бороться со стрессом

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследование показало, что употребление фруктов и овощей существенно снижает уровень стресса. А посему эти продукты нужно обязательно включать в свой ежедневный рацион.Знаете ли вы о том, что диета влияет на уровень стресса? Недавнее исследование показало, что у людей, ежедневный рацион которых включает фрукты и овощи, уровень стресса намного ниже. Ученые считают, что данная категория продуктов полезна для психического здоровья. Это особенно важно, если учесть, что расстройства психики становятся всё более серьезной проблемой во всём миреКаждый второй россиянин в течение жизни будет испытывать серьезные проблемы с психическим здоровьем, а в мире 10% всех людей уже имеют эти расстройства в активной форме. Длительный и неуправляемый стресс приводит к самым разным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца, диабет, депрессию и тревожное состояние, пишет timesofindia.indiatimes.com.Исследование была наблюдательным, и его авторы не могут четко объяснить, почему употребление фруктов и овощей снижает уровень стресса. Но не исключено, что это связано с ключевыми питательными веществами вроде витаминов, минералов, флавоноидов и каротиноидов, содержащихся в большом количестве во фруктах и овощах. Они влияют на уменьшение воспалительных процессов и окислительного стресса, что в свою очередь укрепляет психическое состояние. Тем более, что воспаления и окислительный стресс в организме это признанные факторы риска проблем с психическим здоровьем.