Неубиваемые супербактерии: какие микробы самые опасные для человека?

Широко известно, что в мире увеличивается устойчивость к микробам. Из-за этого фактора каждый год в мире погибают более 700 тысяч человек и ситуация будет только ухудшаться. Супербактерии по-научному называют иначе - бактерии с множественной лекарственной устойчивостью. Это значит, что их не берут никакие известные антибиотики. Чаще всего это связано с неконтролируемым приемом антибиотиков. Если делать этого без показаний врача или с несоблюдением дозировки, то велика вероятность столкнуться с подобной проблемой. Какие же бактерии являются таковыми и самыми опасными для здоровья человека? Расскажем в нашем материале.Согласно данным отчета CDC за 2019 год, все резистентные бактерии разделяют по степени риска:Clostridioides difficile. Провоцирует воспалительный процесс и поражение толстой кишки.Acinetobacter. Из-за этой супербактерии возникают пневмонии, брохиолит, транхеобронхит, гнойные инфекции легких и другие болезни.Candida auris. Это грибок, вызывающий кандидоз пищевода, ротовой полости.Enterobacteriaceae. Также провоцирует развитие пневмонии, недуги мочевыводящих путей, мозговых оболочек, суставов и так далее.Neisseria gonorrhoeae. Как, пожалуй, понятно из названия бактерии, это опасный возбудитель гонореи.Также устойчивость к антибиотикам имеет золотистый стафилококк, некоторые типы Candida, пневмококк, Mycobacterium tuberculosis, сальмонелла, энтерококки, синегнойная палочка, шигелла.Помните, что это не означает, что данные бактерии никогда не уничтожаются антибиотиками. Важно грамотно подобрать курс лечения, чтобы решить возникшие проблемы со здоровьем.Но, разумеется, гораздо проще и эффективнее защититься от проникновения внутрь любых бактерий. Они могут передаваться различными путями - например, при переливании крови, контакте с биологическими жидкостями, половом контакте. Лучше всего - не соприкасаться с кровью и другими биологическими жидкостями и обязательно мыть руки и пользоваться антисептиком после соприкосновений с другими людьми.Также важно заниматься профилактикой антибиотикорезистентности. Для этого не нужно заниматься самолечением и при любой малейшей болезни начинать прием серьезной артиллерии. Антибиотики можно принимать только с назначения врача, применяя короткую схему лечения, четко следующая инструкции к препарату. Грипп и другие вирусные инфекции не повод принимать антибиотики. Будьте внимательны к своему здоровью и все будет хорошо!