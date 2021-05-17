Голодание представляет опасность для будущих поколений

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые из Университета Восточной Англии доказали, что подразумевающие голодание диеты влияют на здоровье не только самих диетеров, но и их детей и внуков. Это может стать существенным аргументом в пользу отказа от столь радикальных ограничений в питании.Авторитетный научный журнал Proceedings of the Royal Society B публикует результаты исследования британских ученых. В последние годы популярность диет на основе голодания выросла, учёные хорошо изучили их воздействие на здоровье в краткосрочной перспективе. Но мало что было известно о долгосрочном влиянии этих диет, и особенно на будущие поколения. Этому и была посвящена новая работа британских ученых.Эффект подобных диет они исследовали в организме круглых червей. Оказалось, что диеты пагубно сказываются сразу на трех поколениях, особенно когда впоследствии эти потомки имели доступ к неограниченному по объему питанию. Науке известно, что сокращение потребления пищи повышает продолжительность жизни многих животных и даже укрепляет здоровье людей. Но радикальное голодание, даже ограниченное по времени, не всегда приносит желаемую пользу.В исследовании изучалось более 2 500 червей, которых разделили на 4 поколения. Первое поколение помещалось в четыре среды, в одной из которых можно было есть без ограничений, а в другой соблюдались принципы голодной диеты. Затем потомков этих червей переводили также на разные типы питания, включая полноценный и голодный. Команда учёных оценивала влияние разных сценариев на воспроизводство и долголетие будущих поколений.