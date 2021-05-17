Названы симптомы, указывающие на проблемы с щитовидкой

В каких случаях необходимо обратиться к эндокринологу.По словам американских специалистов, главным признаком, говорящим о наличии проблем с щитовидной железой, является припухлость на шее. Наличие припухлости в области гортани часто сопровождается стеснением в горле, охриплостью голоса, кашлем, затрудненным глотанием, ощущением кома. При таких симптомах необходимо обратиться к эндокринологу, который назначит обследование и лечение.Например, при узловом зобе асимметрия шеи очень заметна, а при недостатке йода щитовидная железа может увеличиться, отчего в области кадыка появится мешкообразное выпячивание. При воспалительных заболеваниях, таких как тиреоидит, кожа на шее может покраснеть.Проблемы со щитовидной железой могут сопровождаться и другими признаками. Это утомляемость, слабость; постоянно учащенный пульс, сухая кожа, ломкость ногтей; резкие колебания веса; проблемы с желудком; нарушения памяти; мышечные боли, судороги.Как сообщалось ранее, учащенный пульс может наблюдаться при заболеваниях, связанных с нервной и эндокринной системой, например, с щитовидной железой. Он может указывать на сердечную недостаточность, если у пациента имеется стенокардия, ИБС (ишемическая болезнь сердца).