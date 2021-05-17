Витаминные коктейли, которые способствуют похудению

Вкусно и полезно.Не секрет, что худеть летом проще чем зимой или осенью, ведь в рацион можно добавить сезонные ягоды и фрукты, полезные овощи сорванные прямо с грядки. Всем известно, чтобы похудеть нужно пить достаточное количество жидкости. Для ускорения процесса похудения можно пить не только воду, но и полезные летние коктейли для похудения.Мы поискали в интернете, что говорят известные диетологи и нутрициологи о некоторых продуктах и собрали рецепты коктейлей, в которые входят: сельдерей, арбуз, киви, грейпфрут, зеленый чай, ягоды.Летние коктейли для похудения: лучшие рецептыКоктейль из сельдереяСельдерей называют растением с отрицательной калорийностью, т.е. чтобы его переработать организм потратит больше калорий, чем содержит сельдерей. Поэтому коктейль из сельдерея будет весьма кстати для тех, кто хочет похудеть.Ингредиенты для коктейля из сельдерея: 50 гр. обезжиренного йогурта, 1 шт. лайма и пучок сельдерея.Как приготовить: очисти лайм и смешай все ингредиенты в блендере. Коктейль лучше употреблять за час до еды.Коктейль из киви и арбузаЭтот напиток отлично утоляет жажду в жару и голод.Ингредиенты: 1 шт. киви, 1 порция арбуза, 4 кубика льда.Как приготовить: киви и арбуз очистить от кожицы, из арбуза достать косточки. Фрукты перемолоть в блендере до однородной массы. В готовый коктейль добавить кубики льда.Коктейль из киви и лимонаКоктейль утолит чувство голода. Его рекомендуют пить перед сном, если захотелось есть, однако уже слишком поздно для трапезы.Ингредиенты: 1 киви, 2 дольки лимона, 5 веточек петрушки, 10 листочков свежей мяты и 1 ст. л. меда.Как приготовить коктейль с киви и лимоном: киви очистить от кожуры, лимон от косточек, но кожуру оставить, положить остальные ингредиенты и добавить 100 мл воды. Взбить в блендере.Зеленый коктейльЛегкий в приготовлении коктейль рекомендуется пить утром натощак.Ингредиенты: 2 зеленых яблока, 1 стакан винограда, 1 стакан воды, пучок зелени.Как приготовить зеленый коктейль: яблоки разрезать на части и удалить косточки. Удалить косточки и в винограде. Все ингредиенты кладем в блендер и измельчаем до однородной массы.Коктейль из облепихи и грейпфрутаВ этом коктейле используются самые жиросжигающие фрукты и ягоды: грейпфрут, облепиха и имбирь, поэтому результат от употребления этого напитка может быть потрясающим.Ингредиенты: 1 литр теплой воды, половина грейпфрута, небольшой кусочек корня имбиря, 100 гр сиропа облепихи.Как приготовить коктейль из облепихи и грейпфрута: натереть имбирь на мелкой терке и залить водой. Грейпфрут нарезать небольшими кусочками и вместе с сиропом добавить в напиток. Настаивать коктейль в течение часа, а потом можно пить небольшими порциями весь день.Коктейль из зеленого чая и малиныЭтот напиток позволит тебе не только очистить организм, а также уменьшить чувство голода и уменьшить вес при регулярном приеме.Ингредиенты: 150 мл холодного зеленого чая, горсть ежевики и малины, 2 ч. л. семян льна, 100 мл растительного молока, мед по вкусу.Как приготовить коктейль из зеленого чая и малины: все ингредиенты поместить в блендер и взбить. Коктейль подавать охлажденным.Коктейль из сливЭтот коктейль отлично утолит чувство голода. Подойдет для легкого завтрака.Ингредиенты: 1 стакан кусочков сливы, полстакана йогурта, полстакана ягод (сливы по вкусу хорошо сочетаются с голубикой, черникой и малиной), мед по вкусу.Как приготовить коктейль из слив: все ингредиенты взбить в блендере до однородной массы.