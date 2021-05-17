Коуч Светлана Кройцер рассказала, как полюбить и принять себя
Как отметила Кройцер, женщины, которые постоянно себя критикуют, перестают справляться даже с самыми обычными задачами. "При постоянном потоке самокритики человек начинает излучать негативную энергию, в результате чего у него все валится из рук. Если переключиться на позитив, то дела начинают получаться сами по себе, в состоянии потока. Если постоянно поддерживать энергию радости на высоком уровне, то она уже не будет истощаться. Нужно все время быть на позитиве — то есть, в ресурсном состоянии. Даже тогда, когда у вас серьезные проблемы", — сказала коуч.
Как обрести внутреннюю гармонию? Для начала нужно перестать винить себя и научиться принимать все свои несовершенства. Необходимо перестать жить прошлым и переключиться на настоящее — хватит копаться в обидах и старых конфликтах, а также мечтать о том, как замечательно все может быть в будущем. Жить нужно в настоящем — наслаждайтесь тем, что окружает вас непосредственно сейчас. Научитесь получать удовольствие от повседневных дел, на которые вы обычно даже не обращаете внимание.
Для того, чтобы полюбить и принять себя, нужно научиться уважительному отношению к себе — например, перестать экономить, покупая три плохих вещи вместо одной хорошей. Нужно научиться отдыхать, научиться благодарить себя (даже по мелочам), а также перестать считать принятие себя слабостью.
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