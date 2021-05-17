Недоношенных мальчиков ждет быстрая старость

Мальчики, рожденные с массой тела менее килограмма, могут выживать с использованием современных технологий. Но, в отличие от девочек, старость придет к ним быстрее. Такие данные были получены в рамках нового исследования Университета Макмастера.Ученые следили за группой детей, родившихся с крайне низкой массой тела (ELBW), а также их сверстников с нормальным весом. В результате было обнаружено, что недоношенные мальчики стареют быстрее с разницей примерно в 4,6 года по сравнению со сверстниками, родившимися с нормальной массой тела.В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, ученые отмечают, что на скорость старения может влиять то, как мальчики справляются с физиологическим стрессом до рождения и в отделении интенсивной терапии после. Информация получена из старейшего в мире продольного исследования младенцев с ELBW, за которыми наблюдали с 1977 года.