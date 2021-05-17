Кофе признан одним из самых полезных напитков в мире

Многочисленные научные исследования показывают, что потребление кофе может защитить от возрастных недугов вроде слабоумия, рака и болезней сердца. Польза кофе во многом связана с полифенолами в его составе, которые защищают растения от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением солнца, а также от свободных радикалов.Научно доказано, что полифенолы защищают от воспалений, связанных с диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми недугами и онкологическими заболеваниями. В последнем исследовании, опубликованном в Jama Network, была проанализирована связь употребления кофе со смертностью. Ученые проанализировали данные примерно полумиллиона взрослых британцев, которые пили кофе. Оказалось, любители кофе, даже пившие кофе без кофеина, с меньшей вероятностью умирали от ряда заболеваний в течение 10-летнего периода наблюдения.А в другом исследовании, опубликованном в Европейском журнале профилактической кардиологии, были дополнительно изучены потребление кофе и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а также общая смертность. Всего 508747 мужчин и женщин в возрасте 20-79 лет наблюдались в течение 20 лет. Это исследование показало: фильтрованный кофе гораздо полезнее для здоровья, чем нефильтрованный.Еще одно доказательство того, что кофе способствует увеличению продолжительности жизни, было получено в рамках другого исследования, проведенного в Университете Бригама Янга. Его эксперты установили, что у любителей кофе более длинные теломеры - защитные концевые элементы хромосом. Считается, чем длиннее теломеры, тем лучше наша ДНК защищена от повреждений и тем дольше проживет организм.Специалисты в области здравоохранения также обнаружили, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском депрессии, болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета 2-го типа и заболеваний печени.