Определено количество кофе, снижающее риск преждевременной смерти

Исследователи определили, какое количество кофе снижает риск преждевременной смерти человека, полученные данные опубликованы в Jama Network.Ученые проанализировали связь привычки пить кофе и подверженности ранней смертности, приняв во внимание медицинские сведения полумиллиона взрослых британцев. Научными экспертами было определено, что«любители кофе – даже те, кто пьет его без кофеина – с меньшей вероятностью умирали от ряда заболеваний в течение 10-летнего периода наблюдений».Также специалисты смогли уточнить конкретное количество кофе, снижающее риск преждевременной смерти. Согласно их выводу, употреблениеодной чашки кофе в день снижает риск преждевременной смерти на 8 процентов;от двух до пяти чашек – на 12 процентов;шести чашек – на 16 процентов.Данное исследование – не первая работа ученых, показывающая, что питье кофе помогает человеку жить дольше, обеспечивая ему профилактику слабоумия, рака, заболеваний сердца. Данная способность кофе объясняется исследователями влиянием его химических веществ полифенолов – эти соединения присутствуют в растениях для защиты от действия разных повреждающих факторов, например, ультрафиолетового излучения. Европейским журналом профилактической кардиологии были опубликованы данные о том, что полифенолы кофе могут позитивно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, снижая риск смертности от ИБС, ишемического болезни сердца.