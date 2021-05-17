Медики рассказали, как справиться с аллергией на тополиный пух
Как отметил иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев, снять дискомфорт и облегчить проявления аллергии на тополиный пух можно при помощи специальных медикаментов и медицинской маски. Врач не советует игнорировать защитные и медикаментозные средства, так как аллергия всегда может обостриться, превратившись в еще более серьезную проблему. Например, нередко бывает так, что реакция иммунитета на пух вызывает развитие бронхиальной астмы и других осложнений.
По словам аллерголога Надежды Логиной, сам по себе тополиный пух не является веществом-аллергеном. Пух следует рассматривать в качестве транспортного средства, которым пользуются разнообразные пыльцевые аллергены. Вот они-то и провоцируют приступы аллергии у людей, которые не переносят тополиный пух.
"Эту проблему нельзя решить уничтожением тополей, как считают многие люди. Куда большую эффективность демонстрируют профилактические средства — маски, медикаменты", — сказала Логина, добавив, что к аллергии на тополиный пух следует относиться со всей серьезностью.
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