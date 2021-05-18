Надвигается срыв: как перестать выплескивать эмоции на домашних

Переживать стресс можно по-разному, но точно не стоит переносить негатив на близких.В жизни случается разное: вас могут уволить с работы, на учебе поставят плохую оценку или любимый человек спросонья нагрубит. Плохое настроение передаётся намного проще, чем хорошее. Нам проще облегчить свой эмоциональный фон, выплеснув негатив на окружающих, чем хранить его в себе или искать способ расслабиться. Но на то мы и разумные создания, чтобы уметь устоять против слабостей и желаний, неправильность которых мы понимаем сами. В этом материале WomanHit учит вас понимать свои эмоции и справляться с ними.Почему вы злитесь?Есть объективные причины, когда даже спокойный человек может взбеситься. Но случаться это будет редко. Если же вы постоянно на взводе из-за мелочей, во-первых, это повод обратиться к психотерапевту, а, во-вторых, начать действовать против симптомов нервного срыва. Среди этих симптомов усталость, отсутствие аппетита, плаксивость, мигрени, аллергия, нервный тик, отсутствие мотивации и желание ограничить общение с близкими.Куда деть негативную энергию?Самый простой способ справиться со стрессом — устать. Потратить энергию можно во время занятий спортом или умственной активности. То есть вам нужно либо начать регулярно бегать и поднимать веса, либо погрузиться в книги и онлайн-курсы. С физической усталостью приходит потребность в возобновлении энергии, то есть голод. А значит постепенно этот круг приведёт вас к прежнему состоянию наслаждения жизнью, когда вы нормально себя чувствуете и имеете мотивацию к труду.Стоит ли ограничить общение?Если вы чувствуете раздражение при взаимодействии с близкими, значит временно нужно прекратить общение, пока не почувствуете себя нормально. Объясните им, что вы исчерпали моральные ресурсы и должны сами найти способ восстановления. Если живете отдельно, проблем не возникнет — просто не открывайте дверь, если кто-то приезжает без приглашения. А если у вас нет возможности изолироваться, не стесняйтесь быть молчаливым и старайтесь чаще уходить из дома на прогулки, посещать выставки и ужинать в одиночестве.Вам нужно понять, что спокойного человека ничего не трогает так, чтобы в ответ реагировать агрессией. Как только вы разберётесь со своими проблемами, можно будет вновь вернуться к нормальной жизни.