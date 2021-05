Ученые перечислили три привычки, неминуемо ведущие к инсульту

Возраст не приводит к автоматическому повышению риска определенных заболеваний, например, инсульта.Однако предотвратить опасное состояние можно, если пересмотреть свои диетические привычки.Исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что на неправильный образ жизни приходится более половины случаев инсульта.Отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, поддержание индекса массы тела ниже 25, ежедневные упражнения в течение 30 минут и выбор здоровых продуктов питания, может снизить риск на 80%. Вот три привычки, связанные с диетой, которые стоит пересмотреть.Соленая пищаСогласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ, продукты с высоким содержанием натрия являются частью обычного рациона большинства. Но это также повышает шансы на инсульт.По данным Американской кардиологической ассоциации, употребление слишком большого количества соленой пищи может увеличить артериальное давление. Более половины случаев инсульта связаны с повышенным давлением.Отказ от банановОтказ от бананов и других продуктов, богатых калием, таких как фасоль, свекла, картофель, шпинат, грозит нарушением электролитного баланса.Диета с высоким содержанием калия снижает кровяное давление, рисковый фактор инсульта. Согласно метанализу Journal of the American College of Cardiology, недостаток калия может увеличить риск инсульта наряду с риском сердечно-сосудистых заболеваний.Никакой рыбыЕсли вы привыкли получать дневную порцию белка, потребляя курицу, стоит подключить фантазию. Отказ от рыбы приводит к упусканию ее профилактических особенностей.По данным исследования, опубликованного в журнале Stroke, по сравнению с теми, кто никогда не ел рыбу или ел ее реже одного раза в месяц, участники, которые ели рыбу один-три раза в месяц, имели значительно меньшую частоту инсульта.