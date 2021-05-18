Ученые рассказали о диете для снижения уровня стресса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи из австралийского университета Эдит Коуэн доказали, что диета с высоким содержанием овощей и фруктов может значительно снижать показатели стресса. Секрет диеты — полезные вещества, которые присутствуют в растительных продуктах.Ученые провели масштабное исследование, чтобы выявить корреляцию между диетой и уровнем стресса — в проекте приняли участие более чем восемь с половиной тысяч австралийцев 25-90 лет. Анализ данных показал, что у людей, которые ежедневно употребляют 470 и более граммов овощей и фруктов, на 10 процентов снижаются физиологические показатели стресса. У людей, которые ежедневно употребляли около 230 граммов растительных продуктов, не был обнаружен столь выраженный полезный эффект.По словам Симоне Радавелли-Багатини из Института исследований питания ECU, новое исследование наглядно демонстрирует пользу растительных продуктов для ментального и физического здоровья. "Получено очередное доказательство того, что диета с высоким содержанием овощей и фруктов заметно улучшает способность организма препятствовать разрушительному воздействию стресса", — сказала исследовательница, добавив, что ученым только предстоит детально изучить микробиологические механизмы, которые стоят за полезным воздействием овощей и фруктов на здоровье.