Доведут до реанимации: чем опасны вареные раки

Раки – непременный продукт летнего рациона. Они вкусны, очень полезны и на них всегда есть спрос, несмотря на высокие цены – уже почти как на деликатесы. Тем не менее в некоторых случаях раки могут довести до реанимации.Раки обладают высокой способностью накапливать в своем организме пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды и патогенную микрофлору. Например, в членистоногих, которые обитают в загрязненных стоками водоемах, часто находят сальмонелл и даже клостридии. При употреблении в пищу таких ракообразных, даже правильно приготовленных, существует риск пищевого отравления.Также важно употреблять в пищу тех раков, которые до начала приготовления были живыми. Стоит членистоногому умереть, микроорганизмы тут же набрасываются на ткани, и он начинает разлагаться практически на глазах. Мертвые раки пропадают очень быстро, поэтому во избежание неприятностей их лучше варить живыми. Если съесть мясо мертвого рака, даже варенного, можно заработать серьезное отравление, что в некоторых случаях приводить к летальному исходу.Особую опасность представляют недоваренные раки. В таком случае они вызывают парагонимоз, что, в свою очередь, чревато попаданием глистов в организм. Это паразитарное заболевание передается только от ракообразных.Как отличить здоровых раков от больныхПервым признаком недоброкачественности вида — специфический рыбный запах. Он появляется вследствие разложения белка бактериями. После смерти в мясе ракообразных увеличивается содержание соединений серы. У недоброкачественных раков (мертвых, больных) в сыром виде панцирь размягчен или изъязвлен, тусклого цвета. Клешни и брюшко не согнуты. После варки панцирь неравномерно окрашен, запах слабый или резко неприятный, гнилостный.Здоровые раки имеют твердый гладкий или шероховатый панцирь темно-коричневого или зеленоватого цвета (может быть с черным или голубым оттенком). Панцирь без нарушений целостности. Брюшко после варки согнуто, панцирь равномерно окрашен в красный или розовый цвет.