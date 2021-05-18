Это не просто усталость: как понять, что у вас эмоциональное выгорание

Бывает такое: совсем ничего не хочется, будто дементоры высосали все счастье. И нет, это не лень. Разобрались, в каких случаях нужно бить тревогу.Мария Потудина, психологВ целом эмоциональное выгорание — это одна из предстадий депрессии. Признаки схожи с депрессивными, просто они не такие явные.СимптомыАпатия, проблемы со сном (как бессонница, так и, наоборот, слишком долгий сон, постоянная сонливость). В целом характерно постоянное ощущение усталости. То, что радовало и мотивировало, в эмоциональном выгорании перестает радовать и мотивировать. Совершенно не хочется ходить на встречи или придумывать какие-то новые проекты, хотя раньше это доставляло удовольствие. Если одним словом — чувствуете себя как разряженная батарейка, я бы так сказала.Когда обращаться к психологуКогда проблема переходит уже из области ментальных и психических на уровень тела, то есть пропадает аппетит, появляется проблема со сном, очень сильная усталость глаз или повышается чувствительность к свету или звуку — это явный сигнал к обращению к специалисту. И здесь я имею в виду именно фармакологию.Что касается психологической поддержки, то это можно делать и раньше, на моменте, когда плохое настроение и апатия длятся уже больше двух недель. Я обычно советую пройти в интернете тест Бека на депрессию. Его можно легко найти в поисковиках. И если в течение двух недель результат не улучшается — уже есть признаки депрессии, а это повод обратиться к специалисту. Конечно, можно справиться самостоятельно, если успеть поймать за хвост выгорание в самом начале.Можно ли справиться самомуСамостоятельная работа предполагает хороший навык самонаблюдения. Кроме общих признаков плохого настроения или снижения мотивации у каждого человека есть еще «личные маячки», которые свидетельствуют о наступлении выгорания. Это может быть вдруг взявшееся раздражение на друзей, близких, ребенка или домашнее животное. Это могут быть сложности в поддержании гигиены дома, когда, например, нет сил, чтобы убраться, а бардак разрастается. Чем больше он разрастается, тем меньше кажется возможным это исправить. Все, что я говорю, — очень индивидуально. У каждого могут быть какие-то свои маячки.Например, я знаю, что одним из признаков может быть нежелание встречаться с друзьями, выходить куда-то, узнавать что-то новое, ходить в те места и на те мероприятия, которые раньше доставляли удовольствие. Очень часто при эмоциональном выгорании повышается социальная тревожность, и любой выход сопровождается невероятным количеством потери ресурсов. Таким образом, человек практически попадает в самоизоляцию. Он хочет куда-то пойти, но он не может, потому что у него нет сил, ему страшно, это вызывает огромную тревогу.Специалист учит распознавать эти самые маячки и взращивает наблюдателя, который может заметить, что пора остановиться, замедлиться, пойти в отпуск или просто отдохнуть дома, чтобы не допустить той стадии, когда выгорание уже полностью обесточивает, обездвиживает и доводит до полностью безфункционального состояния.Что делать, если заметили симптомы у знакомогоТо, как мы можем помочь, полностью зависит от наших ресурсов. Не надо играть в спасателя и брать на себя роль, что вот я сейчас помогу и буду такой хорошей и классной. Важно понимать, что выгорание — это коварная штука и не зря, чтобы с ней справляться, учатся по специализации. Что касается практической помощи, лучшим будет не разговор с поддержкой, а какое-то дело. Например, записать вашу подругу к специалисту, купить какие-то витамины, вместе записаться в какой-то спортклуб, который будет нести регулярную физическую нагрузку, помочь убраться дома, посидеть с ребенком, чтобы подруга/друг могли отдохнуть. То есть предложить практическую помощь.Что будет, если игнорировать состояниеВ принципе, выгорание — прямой путь к клинической депрессии, если вовремя не отследить и не начать над этим работать. К сожалению, я не знаю кейсов, когда выгорание проходит самостоятельно, либо это очень-очень редкие исключения, на которые я бы не стала равняться. Если ничего не делать с выгоранием, то оно усугубляется.«Выгореть» — это навсегда?Вы можете подумать, что больше не способны работать на прежнем месте. Но не торопитесь с решением. Сферу деятельности менять не обязательно. В какой-то момент может наступить выгорание, чем бы вы ни занимались.По статистике, три самые выгораемые профессии: активизм (любой, даже волонтерство), преподаватели (учителя, причем все: в школе и в университете) и психологи. В остальном любой человек независимо от его специальности может выгореть. На это может быть масса причин. Вот сейчас мы наблюдали, как во время пандемии увеличилось количество обращений к психологам именно с проблемой стресса, тревоги и выгорания. Важно отдохнуть и настроиться на долгий путь. К сожалению, быстрых решений и выздоровлений не существует. Это очень долгий процесс, который может занять от нескольких месяцев до двух лет. Все, что мы можем сделать, — это постепенно наращивать свои ресурсы и снижать факторы стресса, постепенно выходя в более функциональное состояние.