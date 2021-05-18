Что поможет восстановиться после похмелья

За веселый вечер, сопровождающийся чрезмерным употреблением спиртных напитков, часто приходится расплачиваться утром. В частности человек сталкивается с сильной жаждой.Разумеется, первое, что приходит на ум: пить много жидкости. Так вы восполните запасы воды в организме. При этом следует помнить, что чрезмерное употребление воды дает сильную нагрузку на почки и сердце. Если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и почками, специалисты рекомендуют во время употребления большого количества жидкости принимать также мочегонные препараты.Восстановиться после похмелья поможет не только вода, но и правильные продукты. Из рациона на следующий день после веселой вечеринки следует исключить соленые, жареные и слишком жирные блюда, чтобы исключить застой воды в организме.Вместо этого стоит сварить себе куриный бульон, который поможет быстро восстановить силы и поднять настроение. Также необходимо пополнять запас витаминов с помощью большого количества фруктов. Особенно помогут в этом цитрусовые. А еще купите себе мороженое: многие специалисты рекомендуют этот продукт как средство от обезвоживания.