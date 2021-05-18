Медики рассказали, при каких болезнях стоит использовать пробиотики

Результаты последних исследований.

Пробиотики — это полезные бактерии, которые живут в кишечнике и поддерживают в нем нормальную микрофлору. Но по словам исследователей, они также помогают в лечении некоторых воспалительных процессов.

Ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах и выяснили, что определенный штам «дружественных» бактерий, а именно Lactobacillus acidophilus способны восстановить целостность стенок кишечника, то есть укрепляют его барьер. Авторы исследования изучили более 20 разных видов пробиотиков и подтвердили, что вышеназванный штамм снижает воспалительный процесс в толстой кишке и способствует заживлению колита.

Эксперты отметили, что штамм Lactobacillus acidophilus можно применять для лечения некоторых заболеваний, которые связаны с хроническими воспалениями желудочно-кишечного тракта. Но нужны дополнительные исследования на эту тему.

Пробиотики применяют при расстройствах пищеварения, которые могут быть и не связаны с приемом антибиотиков. Эти препараты помогают подавить рост патогенной микрофлоры, восстановить баланс бактерий в кишечнике.
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