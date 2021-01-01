Университет Майами выяснил: коронавирус грозит импотенцией

Ученые рассказывают о двух пациентах, которые за 6 и 8 месяцев соответственно до исследования переболели COVID-19. Мужчинам пришлось установить протез полового члена вследствие тяжелой эректильной дисфункции. Примечательно: до коронавирусной инфекции данной проблемы у пациентов не было.Сообщается, что у одного мужчины инфекция протекала в тяжелой форме, а у второго - болезнь протекала в более легкой форме, но у него изначально диагностировались тромбоз и гипертония.Эксперты исследовали ткани половых членов пострадавших мужчин. Оказалось, хотя с момента избавления от коронавирусной инфекции прошло много времени, в тканях члена ученые находили вирусные частицы. Плюс, фиксировалась дисфункция эндотелия - нарушение работы внутренней выстилки мелких кровеносных сосудов полового члена.Указанные повреждения провоцировали дефицит кровоснабжения половых органов и, как следствие, эректильную дисфункцию, говорят ученые. Для сравнения: у двух других мужчин, также страдавших от тяжелой импотенции, но не болевших COVID-19, подобного повреждения капилляров в тканях полового члена не было.