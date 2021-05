Женщины недооценивают последствия гестационного диабета

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Согласно исследованию, проведенному учеными из Национального института здоровья США, беременные женщины после того, как у них диагностировали гестационный диабет, меняют свое питание лишь незначительно.Женщинам с гестационным диабетом обычно рекомендуется снизить потребление углеводов. Участницы исследования сократили ежедневное потребление сока и добавленных сахаров. Но также увеличили потребление сыра и искусственно подслащенных напитков. Однако некоторые группы женщин не снижали потребление углеводов, в том числе женщины с ожирением. Исследование проводилось под руководством доктора Стефани Н. Хинкль. Его результаты были представлены в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.Пациентки с гестационным диабетом имеют более высокий риск высокого кровяного давления, рождения более крупных детей, кесарева сечения, низкого уровня сахара в крови у новорожденных и развития хронического диабета в более позднем возрасте.В исследовании женщины с гестационным диабетом снизили ежедневное потребление углеводов на 48 граммов, в основном за счет уменьшения потребления сока примерно на 0,4 чашки и добавленного сахара примерно на 3,2 чайных ложки в день. Их потребление сыра увеличилось на 0,3 чашки в день, а количество искусственно подслащенных напитков увеличилось на 0,2 чашки в день.