Ученые нашли белок, отвечающий за агрессию у людей

Агрессия характерна для многих психоневрологических заболеваний, таких как деменция, расстройство аутистического спектра и шизофрения. Это вызывает множество проблем для пациентов и их семей, однако с лечением зачастую бывают проблемы, так как сведений о первопричине мало. В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, ученые из Университета Цукубы показали, что изменение уровней интерлейкина 1-бета (IL-1-бета), белка, опосредующего воспалительную реакцию, связано с индивидуальными различиями в агрессивном поведении самцов мышей.У людей уровни воспалительных белков, таких как IL-1-бета, в крови коррелируют с агрессивными характеристиками. Чтобы лучше понять эти результаты, исследователи из Университета Цукубы решили исследовать уровни IL-1-бета в крови самцов мышей, которых они классифицировали как агрессивных или неагрессивных, в зависимости от их поведения по отношению к другим самцам. Удивительно, но уровни белка в крови оказались одинаковыми для мышей, в то время как для людей они различаются.«Ядро спинного шва – это область мозга, которая важна при агрессивном поведении», - рассказывает ведущий автор исследования профессор Аки Такахаши. «Мы решили исследовать уровни IL-1-бета в этой области мозга у мышей и поэкспериментировать с использованием лекарств и генетических методов, чтобы уменьшить влияние IL-1-бета на его рецепторы, чтобы понять, повлияет ли это на агрессивное поведение.Затем исследователи решили изучить взаимосвязь между IL-1-бета и серотонином, ключевым нейромедиатором в контроле агрессии. Они обнаружили, что во время агрессивных столкновений серотониновые нейроны в ядре спинного шва были более активными у агрессивных мышей.«Наши результаты показывают, что IL-1-бета в ядре дорсального шва подавляет агрессивное поведение, возможно, воздействуя на серотониновую систему», - говорит Такахаши.Ученые полагают, что нейроны IL-1-бета и серотонина могут быть потенциальными мишенями для лекарств, снижающих агрессию.