Полезные жиры, которые нельзя исключать из рациона

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Не все жиры вредные.Жиры бывают вредные и полезные. Чтобы оставаться здоровым, тактика простая: убираем из рациона вредные, добавляем полезные. Об этом рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.К чему приводит диета с пониженным потреблением правильных жиров:Аменорея у женщин.Сухость кожи, волос, слизистых, преждевременное старение и образование морщин.Зуд и усталость глаз.Ожирение, т. к. при недостатке жиров в рационе вы перебираете с углеводами.Сложности с зачатием у женщин, если содержание жира в организме меньше 18%.Плохое усвоение жирорастворимых витаминов.Снижение выработки сурфактанта, осуществляющего защитную и дыхательную функцию в легких на уровне альвеол.Падение работоспособности, концентрации внимания, проблемы со сном.У детей задержка роста и полового развития.Трансжиры и продукты, их содержащие, стоит из рациона убрать.А также значимо ограничить употребление растительных масел, у которых соотношение Омега 3 жирных кислот к Омега 6 более, чем 1:4.Продукты, содержащие насыщенные жиры, приветствуются, но они должны быть цельными и занимать не весь объем суточного жира, а лишь его часть.— Мясо (говядина, телятина, баранина и т. д.).— Субпродукты.— Сало и животный жир.— Жирные сливки, сливочное и топленое масло.— Выдержанный твердый сыр.— Кокос и продукция из него.— Какао-масло.Ежедневно в рационе обязательно должны быть моно- и полиненасыщенные жиры.Список полезных жиров, которые нужны каждый деньАвокадо.Растительные масла с оптимальным соотношением Омега 3 и 6 жирных кислот. Оптимально сыродавленные.Оливковое масло.Орехи и семечки (особенно лен и чиа) и мука из них.Оливки..Жирные сорта рыбы и морепродукты.Яйца.