Названы продукты, снимающие воспалительный процесс в организме

ТОП-4 суперпродукта.Чтобы предотвратить или преодолеть воспалительный процесс, необходимо добавить в свой рацион питания четыре суперпродукте.Ягоды. Клубника, черника, малина, ежевика не только прекрасные на вкус, но и богатые антиоксидантами. Это молекулы, которые борются со свободными радикалами в организме. В свою очередь, свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки организма. Более того, все ягоды содержат флавоноиды (биологически активные вещества, в частности — кверцетин). Эти биоактивные компоненты положительно влияют на здоровье, и обладают мощными противовоспалительными свойствами.Жирная рыба. В жирных сортах рыбы, таких как лосось, скумбрия, анчоусы и сардины, содержится много жирных кислот группы омега-3. Они оказывают на организм не только противовоспалительное, но и седативное действие.Куркума. Куркума обладает хорошо изученными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить боль, связанную с артритом, а также успокаивают воспалительные заболевания кожи.Брокколи. Этот богатый питательными веществами продукт является не только хорошим источником клетчатки и белка, но и особенно богат антиоксидантными флавоноидами, такими как кемпферол и кверцетин.