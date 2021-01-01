Никотинамид признан эффективным против глаукомы

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Глаукома характеризуется повреждением зрительного нерва на фоне высокого внутриглазного давления. Без терапии глаукома может вызвать потерю зрения. Единственные доступные в настоящее время стратегии лечения направлены на снижение давления с помощью глазных капель или хирургического вмешательства. Несмотря на это, риск потери зрения все равно остается высоким.Исследователи из Каролинского института и Офтальмологической больницы Святого Эрика изучили влияние никотинамида на животных и клеточных моделях глаукомы. А осенью 2021 года начнутся клинические испытания на людях. Никотинамид привлек ученых как агент, который мог бы предотвратить гибель ганглиозных клеток сетчатки и регенерировать пораженные нервные волокна зрительного нерва. Ранее ученые определили, что концентрация молекул НАД снижается в сетчатке с возрастом и делает ганглиозные клетки сетчатки восприимчивыми к дегенерации. Предотвращение истощения запасов НАД (никотинамидадениндинуклеотида) с помощью никотинамида (предшественника НАД), оказалось, предотвращает развитие глаукомы.В последнем исследовании ученые проанализировали многие эффекты, которые никотинамид производит на зрительную систему (в нормальных условиях и во время глаукомы). Они подтвердили нейрозащитные свойства никотинамида и разработали чувствительные инструменты для исследования метаболизма НАД и метаболизма других основных метаболитов. Эксперты продемонстрировали, что системное введение никотинамида имеет ограниченные побочные эффекты на молекулярном уровне, но обеспечивает надежное изменение метаболического профиля заболевания у животных, предрасположенных к глаукоме.Нейропротекторный эффект достигается за счет буферизации и предотвращения метаболического стресса, а также увеличения размера и мобильности митохондрий для создания среды, в которой ганглиозные клетки сетчатки менее восприимчивы к стрессам, связанным с глаукомой.